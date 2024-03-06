Ramazan pidesi nasıl yapılır?

RAMAZAN PİDESİ

◾ Ramazan ayının en önemli simgelerinden ve vazgeçilmezlerinden biri pidedir. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayında pide, bu dönemde ayrıca bir lezzetli olmaktadır.

◾ Lezzet ve bereket ayı olan Ramazan'ın olmazsa olmazı pidenin kokusu sokakları sarar. Peki, Ramazan pidesinin tarihi nedir? Ne zamandan beri yapılıyor ve tarifi nedir?