Ramazan’da İnsan Olma Sanatı

1 /10 MERHAMET VE ŞEFKATLİ OLMAK













◾ Ramazan ayı, ruhumuzu kötü davranışlardan ve alışkanlıklardan arındırmak için bir fırsattır. Bu şansı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan ilki şüphesiz merhametli ve şefkatli olmak.

◾ Merhametli olan bir insan; şefkat göstermeyi de şefkat gösterilmeyen ortamda sesini de çıkarmayı bilir. Bu da "adaletsiz" olunan ortamda da aynı tepki vermeyi sağlar elbette. Bu mübarek ayda, "Yaradılanı severim, Yaradandan ötürü" düsturu ile hareket etmek; kalbi yumuşatır...

Affetmek bir tercih, helalleşmek bir şifadır