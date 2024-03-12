Oruç ibadetinin tarihi seyri

🔹 "Oruç" Farsça kökenli bir sözcüktür. "Rûze" kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'da oruç ibadeti "savm" ve "sıyâm" kelimeleriyle ifade edilir. "Savm" sözlükte; kişinin kendisini yeme, içme, yürüme ve konuşma gibi herhangi bir söz, eylem ve davranıştan alıkoyması, bir şeyden uzak durması, susması, bir şeye karşı kendini tutması ve engellemesi demektir. "Savm" kelimesi Kur'ân'da 11 ayette geçmektedir. Bunlardan,

"(Ey Meryem!) Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan herhangi birisini görürsen, 'şüphesiz ben Rahman'a susmayı (savm) adadım, bu gün hiçbir insan ile konuşmayacağım' de" (Meryem, 19/26) anlamındaki ayette "susmak", diğer ayetlerde ise terim anlamında kullanılmıştır.