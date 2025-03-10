Ramazan ayının edebiyatla buluşması: Ramazaniyyeler

4 /10 FARKLI ŞEKİLLERDE YAZILAN RAMAZANİYYELER













◾ Hece vezni ile yazılmış ve söylenmiş olan mani, ilahi ve koşma şeklinde söylenen Ramazaniyyeler de mevcuttur. Bu Ramazaniyyeler halk şairleri tarafından oluşturulabildiği için anonim maniler ve türkülerden de meydana getirilmiştir.

◾ Bazı araştırmacılar Ramazan münasebeti ile söylenmiş çoğu mani şeklindeki anonim şiirleri topladıkları kitaplara da Ramazaniyye demişlerdir.