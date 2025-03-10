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Ramazan ayının edebiyatla buluşması: Ramazaniyyeler

Yayınlanma Tarihi: Mart 10, 2025 15:56 Güncelleme Tarihi: Mart 10, 2025 16:08

Ramazan ayı, Müslüman aleminin sevincidir, neşe kaynağıdır. Her anlamda İslam'ın ışığıdır. Bunun en güzel örneği ise Ramazaniyyelerdir. Ramazaniyyeler, Ramazan ayını konu alan özel şiirlerdir. Divan edebiyatından birbirinden kıymetli isimlerin pek çok Ramazaniyye kaleme aldığını biliyoruz. Peki, Ramazan ayının edebiyatla buluşması olarak adlandırdığımız bu tür nasıl ortaya çıkmış? Ne zamana kadar ve hangi isimler tarafından yazılmıştır?

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RAMAZANİYYELER
RAMAZANİYYELER

İslam aleminin manevi iklimi olan Ramazan ayı, geçmişten günümüze kadar Müslümanların günlük yaşamın her alanına büyük tesirler etmiştir. Bu alanlardan biri de edebiyattır. Edebiyatımızda faziletli ay Ramazan ile ilgili yazılan şiirler bulunmaktadır.

◾ Bu şiirlere özel olarak Ramazaniyye adı verilmekteydi. Ramazaniyyeler, Divan Edebiyatı'nda Ramazan ayını konu edinen kasidelerden oluşmaktaydı.

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RAMAZANİYYELER NE ZAMAN YAZILDI?
RAMAZANİYYELER NE ZAMAN YAZILDI?

◾ Osmanlı dönemindeki Divan şairleri hürmetlerini şiirle gösterdiği için, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte padişahlara ve yüksek rütbeli kişilere kaside şeklinde şiirlerini sunarlardı.

Ramazaniyyelerin her biri 10 ile 20 beyit arasında değişirdi. 17. yüzyılın başında yazılmaya başlanan Ramazaniyyeler, 18. yüzyıl ve sonrasında oldukça yaygınlaşmıştır.

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RAMAZANİYYE YAZAN İSİMLER
RAMAZANİYYE YAZAN İSİMLER

Ramazaniyye üzerine en fazla şiir kaleme alan Divan şairi Enderunlu Fazıl'dır. Fazıl, Ramazaniyye konulu on üç kaside yazmıştır.

Ramazaniyye yazan diğer şairler arasında Sâbit, Nazîm, Edirneli Kâmî, Nedîm, Koca Râgıb Paşa, Şeyh Galib, Enderunlu Vâsıf, Sünbülzâde Vehbî gibi dönemin önemli isimleri de yer alır.

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FARKLI ŞEKİLLERDE YAZILAN RAMAZANİYYELER
FARKLI ŞEKİLLERDE YAZILAN RAMAZANİYYELER

◾ Hece vezni ile yazılmış ve söylenmiş olan mani, ilahi ve koşma şeklinde söylenen Ramazaniyyeler de mevcuttur. Bu Ramazaniyyeler halk şairleri tarafından oluşturulabildiği için anonim maniler ve türkülerden de meydana getirilmiştir.

◾ Bazı araştırmacılar Ramazan münasebeti ile söylenmiş çoğu mani şeklindeki anonim şiirleri topladıkları kitaplara da Ramazaniyye demişlerdir.

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KOCA RAGIP PAŞA
KOCA RAGIP PAŞA

Ramazaniyye kaleme alan Divan şairlerinden biri Koca Ragıb Paşa'dır. Onun yazdığı Ramazaniyye, beytin son kelimesinden dolayı iftariye olarak anılır. Ragıb Paşa'nın yazdığı şiiri ise bu konudaki tek misaldir.

◾ Ramazan konulu mesnevi kaleme alan bir diğer isim Süleyman Nahifî'dir. "Fazîlet-i Savm" adlı 253 beyitlik orucun özellikleri, faydaları, farz ve sünnetleri, niyet edilmesi, fıtır sadakası gibi konuları işlediği bir mesnevisi vardır.

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