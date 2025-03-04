Oruç ve Ramazan ile ilgili terimler

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TEKNE ORUCU

🔸 On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte çocuklar da manevi iklimin havasından solumak ister. Ebeveynler çocukların bu hevesini kırmadan sağlıklarını da etkilemeyecek bir şekilde oruç tutmalarına müsaade ederler.

🔸 Buna ise tekne orucu adı verilir. Anadolu'da ortaya çıkan eski bir gelenek olan "tekne orucu" Küçük çocukların oruç tutmasının kolaylaştırmak ve İslami bir kimlik kazandırmak amacıyla ortaya çıkmıştır.