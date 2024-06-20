İbn Sina'nın kitaplarından cümleler

Zeka ve bilgisine herkesin hayran kaldığı, yazdığı eserlerle bilim ve felsefe dünyasını derinden sarsan İbn Sina, İslam felsefe ve tıp geleneklerinin zirve ismiydi. Kendinden önceki ve sonraki isimlerden çok çok daha parlak bir ilmi yaşantıya sahip olan İbn Sina, adeta bir arı gibi eserler kaleme almış ve ismi etrafında bir düşünce okulu kurulmasına zemin hazırlamıştı. Sizler için İbn Sina'nın kitaplarından önemli cümleleri bir araya getirdik.