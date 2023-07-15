Şehadet: Ömrün İslam’a şahitliği
Hayata anne karnından çıkarak tertemiz başlayan insan, İslam fıtratı üzere doğar. Bundan sonraki serüvenini kendisi çizecektir. İslam üzere, Allah yolunda yaşamanın kolay bir şey olmadığını hepimiz biliriz. Dünya üzerinde ölmeyen ve ölmeyecek olan hiçbir varlık yoktur. Mutlaka ölecek olan insanın, ne adına ne niyetle öldüğü de önemlidir. Şehitlik, canını Allah için vermenin adıdır. Gelin birlikte bu yüce ölümü hatırlayalım.
Giriş Tarihi: 15.07.2023
16:32
Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
17:12
ŞEHADET NEDİR?
◾ Sözlükte
''şahitlik, tanıklık, yüksek ülkü uğrunda ölme'' anlamlarına gelen şehadet kelimesi, ülkemizde kelime-i şehadet olarak bilinir. Aynı zamanda yüce Allah (cc) yolunda öldürülen Müslümanı da ifade eder.
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İslam üzere olduğunu dile getirmek olan bu şahitlik cümlesi, her çocuğa da mutlaka öğretilir ve sorulur.
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Camilerde imam efendi ''buyurun, hep beraber'' diyerek hep birlikte sesli olarak getirtir şehadeti. Çünkü insanın şahitliğine başka şahitlerin bulunması da önemlidir.
ŞEHİT KİME DENİR?
◾ Şehit ifadesi
Kur'an-ı Kerim'de 56 defa geçmektedir. Kur'an'da ''tanık'' ve ' 'Allah'a karşı sorumlu yaşayan kamil insan, örnek kişi ve önder'' anlamlarında bulunmaktadır.
◾ Ayetlerde şehitliğin Allah katındaki değeri vurgulanmıştır. Hatta şehitlere
''ölüler demeyin'' denmiştir. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz" (Bakara Suresi 154. ayet)
◾ Peygamber Efendimizin (sav) bildirdiğine göre
''canı, malı, namusu uğrunda'' ölen de şehittir.
İSLAM'IN İLK ŞEHİTLERİ
◾ İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olanlardan biri Hz. Sümeyye idi. İlk Müslüman olan 40 sahabiden biri olan Hz. Sümeyye,
Müslümanlığını açıktan ilan eden ilk 7 kişi arasındaydı.
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''Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed (sav) O'nun elçisidir'' sözünü kabul etmeyen Mekke'deki müşrikler, kızgın demirlerle Hz. Sümeyye'ye işkence etmiş, O'nu imanından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Yaşlı olmasına rağmen direnen ve imanından vazgeçmeyen Hz. Sümeyye, İslam'ın hem ilk şehidi hem de ilk kadın şehidi olarak tarihe geçmiştir.