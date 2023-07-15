Şehadet: Ömrün İslam’a şahitliği

Hayata anne karnından çıkarak tertemiz başlayan insan, İslam fıtratı üzere doğar. Bundan sonraki serüvenini kendisi çizecektir. İslam üzere, Allah yolunda yaşamanın kolay bir şey olmadığını hepimiz biliriz. Dünya üzerinde ölmeyen ve ölmeyecek olan hiçbir varlık yoktur. Mutlaka ölecek olan insanın, ne adına ne niyetle öldüğü de önemlidir. Şehitlik, canını Allah için vermenin adıdır. Gelin birlikte bu yüce ölümü hatırlayalım.