Kabe'nin örtüsüne işlenen 30 ayet

Yeryüzündeki ilk mescid, Müslümanların kıblesi Kabe, alemler için bir hidayet kaynağıdır. Bütün Müslümanların ibadet için yöneldikleri ve birleştikleri yegâne yerdir. Yeryüzünün incisi Kabe'ye bakmak dahi ibadet sayılır. Bu mukaddes yere hizmet etmek her dönem önemlidir. Kâbe'nin dört duvarı üzerine dıştan ve içten siyah ve kırmızı iki örtü asılır. Bu örtünün ilk ne zaman ve kim tarafından asıldığına dair farklı rivayetler bulunur. Osmanlı döneminde Kâbe'ye Yavuz Sultan Selim döneminde iç örtüleri; Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise dış örtüsü, kapı perdesi, kuşak ve diğer örtüleri gönderilmeye başlandı. Kâbe örtüsünün yenisi genellikle Kahire'de dokunur ve surre alayı ile yollanırdı. Eskisi de surre alayının dönüşünde İstanbul'a getirilirdi. Kur'an-ı Kerim'den seçilen ayetlerle Kabe örtüleri dokunurdu. Sizler için yeryüzünün incisi Kabe'nin örtüsüne işlenen 30 ayeti derledik.