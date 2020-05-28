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Kabe'nin örtüsüne işlenen 30 ayet

Yeryüzündeki ilk mescid, Müslümanların kıblesi Kabe, alemler için bir hidayet kaynağıdır. Bütün Müslümanların ibadet için yöneldikleri ve birleştikleri yegâne yerdir. Yeryüzünün incisi Kabe'ye bakmak dahi ibadet sayılır. Bu mukaddes yere hizmet etmek her dönem önemlidir. Kâbe'nin dört duvarı üzerine dıştan ve içten siyah ve kırmızı iki örtü asılır. Bu örtünün ilk ne zaman ve kim tarafından asıldığına dair farklı rivayetler bulunur. Osmanlı döneminde Kâbe'ye Yavuz Sultan Selim döneminde iç örtüleri; Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise dış örtüsü, kapı perdesi, kuşak ve diğer örtüleri gönderilmeye başlandı. Kâbe örtüsünün yenisi genellikle Kahire'de dokunur ve surre alayı ile yollanırdı. Eskisi de surre alayının dönüşünde İstanbul'a getirilirdi. Kur'an-ı Kerim'den seçilen ayetlerle Kabe örtüleri dokunurdu. Sizler için yeryüzünün incisi Kabe'nin örtüsüne işlenen 30 ayeti derledik.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 15:00
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Biz senin, yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler onun rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.

(Bakara Suresi 144. ayet)

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Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.

Nisa Suresi 79. ayet

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Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur; müşrikler hoşlanmasalar da!

Tevbe Suresi 33. ayet

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Sonra sana, "Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim'in dinine uy" diye vahyettik.

Nahl Suresi 123. ayet

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Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.

Kasas Suresi 88. ayet

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