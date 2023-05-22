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İsmet İnönü yerli uçak üretimini nasıl engelledi?

Ülkemizin son yüzyılda yetiştirdiği en önemli, aktif, girişimci ve vizyoner kişiliklerinden olan Nuri Demirağ, demiryollarında verdiği katkıyı Türk havacılığı için de gösterdi. Kurduğu atölyede ilk yerli uçağımızı ürettiği gibi Nuri Demirağ Hava Okulu'nda da birbirinden mümeyyiz pilotlar yetiştirdi. Lakin her başarının cezalandırıldığı 1940'lı yıllarda kullanıcı hatası sebebiyle düşen bir uçak, büyük bir infiale yol açtı. İsmet İnönü'nün emri ile ülkemizin ilk yerli uçak fabrikası kapatıldı. Sziler için bu tarihi olaya dikkat çektik.

Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:24
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NURİ DEMİRAĞ KİMDİR?

◾ Nuri Demirağ, 1886 yılında Sivas'ta doğdu. Ortaokul tahsilini tamamladıktan sonra 17 yaşında Ziraat Bankası'nda memuriyet hayatına başladı. Devlet Demiryolları'nın ilk müteahhitlerinden biri olmuştur.

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1910 yılında Beyoğlu'nda varidat memuru oldu. Hayatının her döneminde milletinin hakkını savunan Demirağ, Taksim Kışlası ve Talimhane'nin Fransız mülkü olmasını engelledi.

Varidat memuru nedir?

Devlet gelirlerini gerçekleştiren, tahsil edebiecek duruma getiren memurdur.

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◾ Milli Mücadele'ye katılan ve destekleyen Nuri Demirağ, vizyoner ve atılımcı kişiliği ile Cumhuriyet döneminin en mühim isimlerinden biri olarak öne çıktı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uçak fabrikasını açan ve bu alanda tüm mal varlığını harcayarak büyük mücadeleler veren Nuri Demirağ, Türk savunma sanayiinin kurucularındandır.

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◾ Demiryolları yapımına büyük katkıda bulunan Nuri Demirağ, 10 bin kilometrelik demiryolu ağının 1250 kilometrelik bölümünün inşasını gerçekleştirmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine Demirağ soyadı verilmiştir.

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