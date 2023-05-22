İsmet İnönü yerli uçak üretimini nasıl engelledi?

Ülkemizin son yüzyılda yetiştirdiği en önemli, aktif, girişimci ve vizyoner kişiliklerinden olan Nuri Demirağ, demiryollarında verdiği katkıyı Türk havacılığı için de gösterdi. Kurduğu atölyede ilk yerli uçağımızı ürettiği gibi Nuri Demirağ Hava Okulu'nda da birbirinden mümeyyiz pilotlar yetiştirdi. Lakin her başarının cezalandırıldığı 1940'lı yıllarda kullanıcı hatası sebebiyle düşen bir uçak, büyük bir infiale yol açtı. İsmet İnönü'nün emri ile ülkemizin ilk yerli uçak fabrikası kapatıldı. Sziler için bu tarihi olaya dikkat çektik.