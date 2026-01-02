Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Gündem 2025'e damga vuran Gazze fotoğrafları

2025'e damga vuran Gazze fotoğrafları

Yayınlanma Tarihi: 02.01.2026 14:22

2025 yılı Gazze için buruk bir acı ile geçti. Ekim 2023'ten bu yana süren soykırım bir ateşkes ile sona erse de hakikat böyle olmadı. Siyonistler fırsat buldukları her anda Gazzeli sivillere saldırmayı sürdürüyor. 2025 yılından öne çıkan Gazze fotoğraflarını araştırdık.

1/11

Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yayan olarak dönmeye başladı.

2/11

Gazze kentinin kuzeyindeki açlık çeken binlerce Filistinli, gıda kolileri alabilmek için Sudaniyye bölgesindeki Sahil Yolu'nda ABD ve İsrail güdümündeki 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine akın etti.

3/11

⚫ İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani durum giderek ağırlaşıyor. Açlık ve yetersiz beslenme sorunu ile mücadele eden binlerce çocuktan biri olan 1,5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Eyüp el-Matuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. 9 Kilodan 6 kiloya düşen Matuk, süt, gıda ve temel ihtiyaçların olmadığı Gazze kentindeki bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

4/11

⚫ İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu. Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması nedeniyle yakıt ve gıda krizi giderek derinleşiyor. İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek insani yardımların girişini engelleyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik 'sistematik ve kasıtlı' bir aç bırakma politikası uyguluyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliye Kampı bölgesinde yaşayan Filistinliler, hayır kurumları tarafından dağıtılan yemeklerden alabilmek için kalabalık kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

5/11

⚫ İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı abluka ve aç bırakma politikası, en çok bebekleri ve çocukları etkiliyor. Ailesiyle birlikte Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nden Gazze kent merkezine göç eden 5 yaşındaki Lana Salih Cuha, gıda eksikliği nedeniyle 8 kiloya kadar düştü. Yetersiz beslenmeyle mücadele eden Cuha'nın sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor. Ailesi, çocuğun uygun tedavi ve beslenme koşullarına erişebilmesi için yardım çağrısında bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 11. Bölüm: Bi’setin Yaklaşması

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 11. Bölüm: Bi'setin Yaklaşması

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Dünyanın en soğuk yerinde göçebe bir yaşam: Nenestler

Dünyanın en soğuk yerinde göçebe bir yaşam: Nenestler

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü