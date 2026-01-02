2025'e damga vuran Gazze fotoğrafları
2025 yılı Gazze için buruk bir acı ile geçti. Ekim 2023'ten bu yana süren soykırım bir ateşkes ile sona erse de hakikat böyle olmadı. Siyonistler fırsat buldukları her anda Gazzeli sivillere saldırmayı sürdürüyor. 2025 yılından öne çıkan Gazze fotoğraflarını araştırdık.
⚫ İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani durum giderek ağırlaşıyor. Açlık ve yetersiz beslenme sorunu ile mücadele eden binlerce çocuktan biri olan 1,5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Eyüp el-Matuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. 9 Kilodan 6 kiloya düşen Matuk, süt, gıda ve temel ihtiyaçların olmadığı Gazze kentindeki bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.
⚫ İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu. Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması nedeniyle yakıt ve gıda krizi giderek derinleşiyor. İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek insani yardımların girişini engelleyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik 'sistematik ve kasıtlı' bir aç bırakma politikası uyguluyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliye Kampı bölgesinde yaşayan Filistinliler, hayır kurumları tarafından dağıtılan yemeklerden alabilmek için kalabalık kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.
⚫ İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı abluka ve aç bırakma politikası, en çok bebekleri ve çocukları etkiliyor. Ailesiyle birlikte Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nden Gazze kent merkezine göç eden 5 yaşındaki Lana Salih Cuha, gıda eksikliği nedeniyle 8 kiloya kadar düştü. Yetersiz beslenmeyle mücadele eden Cuha'nın sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor. Ailesi, çocuğun uygun tedavi ve beslenme koşullarına erişebilmesi için yardım çağrısında bulunuyor.