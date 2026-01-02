2025'e damga vuran Gazze fotoğrafları

5 /11













⚫ İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı abluka ve aç bırakma politikası, en çok bebekleri ve çocukları etkiliyor. Ailesiyle birlikte Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nden Gazze kent merkezine göç eden 5 yaşındaki Lana Salih Cuha, gıda eksikliği nedeniyle 8 kiloya kadar düştü. Yetersiz beslenmeyle mücadele eden Cuha'nın sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor. Ailesi, çocuğun uygun tedavi ve beslenme koşullarına erişebilmesi için yardım çağrısında bulunuyor.