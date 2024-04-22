II. Abdülhamid'in Sherlock Holmes ile tanışma hikayesi

◼ Sultanlar sultanı II. Abdülhamid, sıkı bir Sherlock Holmes takipçisidir. Büyük bir kitapsever olan sultan, tam bir polisiye roman tutkunudur. Padişah, himayesindeki tercümanlarına özel çeviriler yaptırır. Hatta geceleri yatmadan önce kendisine bu polisiye eserlerinin okunmasını ister.

◼ Abdülhamid Han ile dedektif romanlarının en bilinen başkahramanı Sherlock Holmes ile nasıl tanıştığı oldukça merak edilen bir husus.