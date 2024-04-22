II. Abdülhamid'in Sherlock Holmes ile tanışma hikayesi
Sultanlar sultanı II. Abdülhamid Han tam bir polisiye roman okuyucusuydu. Bilhassa Sir Arthur Conan Doyle'ın kaleminden çıkan Sherlock Holmes'un maceralarını keşfetmesi, bu tutkusunu daha da körüklemişti. Peki, Abdülhamid Han, Holmes yazarı olan Doyle ile görüştü mü? Sizler için sorunun cevabını araştırdık.
Giriş Tarihi: 22.04.2024
09:12
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
09:17
SULTAN ABDÜLHAMİD HAN İLE SHERLOCK HOLMES
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, sıkı bir Sultanlar sultanı II. Abdülhamid Sherlock Holmes takipçisidir. Büyük bir kitapsever olan sultan, tam bir polisiye roman tutkunudur. Padişah, himayesindeki tercümanlarına özel çeviriler yaptırır. Hatta geceleri yatmadan önce kendisine bu polisiye eserlerinin okunmasını ister.
◼ Abdülhamid Han ile
dedektif romanlarının en bilinen başkahramanı Sherlock Holmes ile nasıl tanıştığı oldukça merak edilen bir husus.
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SULTAN ABDÜLHAMİD HAN KİMDİR
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, Osmanlı'nın II. Abdülhamid Han olup devletin kriz geçirdiği dönemde tahta çıkmış bir sultandır. Sultan, 34. sultanı Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş önemli bir devlet adamıdır.
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Han, daha küçük yaşlarda iyi bir eğitim almış ve kendini geliştirerek birçok konuda bilgili hale gelmiştir. Siyasetinde daima adaleti öncelemiştir. Diğer ülkelere karşı ise başarılı bir diplomasi yürütmüştür.
SULTAN ABDÜLHAMİD HAN HAYATI
◼ Sultan'ın
siyasi başarılarının yanında adından söz ettirdiği bir mevzu vardır ki bu, ile tanışmasıdır. Olay şöyle gerçekleşir; II. Sherlock Holmes Abdülhamid Han, uluslararası basında kendisi hakkında yazılan tüm yazıları yakından takip eder, bunları tercümanlarına dikkatli bir şekilde çevirtir.
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1903 senesinde Hintli bir yazarın kendisi hakkında yazdığı yazıyı çevirmesi için görevlendirdiği tercümanın gözü gazetenin ön kısmındaki bir öyküye takılır.
Sultan Abdülhamid'in eğitim faaliyetleri
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II. Abdülhamid'in türü okumalar yaptığını bilen tercüman, öyküyü Sultan Abdülhamid için çevirir. Bir akşam Sultan Abdülhamid'in sütkardeşi polisiye Esvapçıbaşı İsmet Bey, tercümanın çevirdiği öyküyü padişaha okur.
◼ Tam bir polisiye roman tutkusu olan
Sultan Abdülhamid, bu kısa öyküye hayran kalır. Sultan'ın bu denli etkilendiği yazı, Sir Arthur Conan Doyle'nin dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes'un kısa bir macerası olan adlı öyküsüdür. "Boş Ev Vakası"
II. ABDÜLHAMİD VE SHERLOCK HOLMES
◼ Dünyaca ünlü roman kahramanı dedektif ile tanışan Sultan,
İngiliz Büyükelçisi'ne, Arthur Doyle'nin yazılan tüm Sherlock Holmes maceralarını getirmesini emreder.
◼ Böylece II. Abdülhamid,
Holmes'in yer aldığı bütün eserlerini okumuş olur. Tam bu noktada akıllara padişahın, Sherlock Holmes'un yazarı, Doyle ile görüşüp görüşmediği meselesi gelir.
Kızının gözünden Sultan II. Abdülhamid