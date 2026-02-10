Nebevî Mirasta Dostluk ve Kardeşlik
Yayınlanma Tarihi: 10.02.2026 15:19
İslam'ın kardeşlik ufku; birini sadece tanımaktan ibaret değil elbette. Onun iyiliğiyle sevinip kederiyle dertlenmeyi, hataları merhametle örtüp güzellikleri sadakatle çoğaltmayı öğütler. Gerçek dostluk, dünyada iyiye rehberlik eden, ahirette ise 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' müjdesiyle ebedileşen kutlu bir emanettir aslında. İşte, bu anlayış bir gönle girmeyi değil, o gönülde Allah rızası için kalabilmeyi esas alıyor...
"Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin."
(Ebû Dâvûd, Edeb, 39)
"Ruhlar, bir araya gelmiş topluluklar gibidir. Birbirleriyle tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ise ayrılırlar."
(Buhârî, Enbiya, 2)