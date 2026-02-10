Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Nebevî Mirasta Dostluk ve Kardeşlik

Nebevî Mirasta Dostluk ve Kardeşlik

Yayınlanma Tarihi: 10.02.2026 15:19

İslam'ın kardeşlik ufku; birini sadece tanımaktan ibaret değil elbette. Onun iyiliğiyle sevinip kederiyle dertlenmeyi, hataları merhametle örtüp güzellikleri sadakatle çoğaltmayı öğütler. Gerçek dostluk, dünyada iyiye rehberlik eden, ahirette ise 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' müjdesiyle ebedileşen kutlu bir emanettir aslında. İşte, bu anlayış bir gönle girmeyi değil, o gönülde Allah rızası için kalabilmeyi esas alıyor...

1/20

🔸

"Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin."

(Ebû Dâvûd, Edeb, 39)

Hayatımıza yön veren 100 Hadis-i Şerif

2/20

🔸

İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken gibidir..."

(Müslim, Birr, 146)

3/20

🔸

"Mümin, müminin aynasıdır."

(Ebû Dâvûd, Edeb, 49)

4/20

🔸

"Yalnızlık, kötü arkadaştan hayırlıdır. Saliha (iyi) arkadaş ise yalnızlıktan hayırlıdır."

(Hâkim, el-Müstedrek, IV, 351)

5/20

🔸

"Ruhlar, bir araya gelmiş topluluklar gibidir. Birbirleriyle tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ise ayrılırlar."

(Buhârî, Enbiya, 2)

Hayatımızı güzelleştiren kırk Hadis-i Şerif

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Nebevî Mirasta Dostluk ve Kardeşlik

Nebevî Mirasta Dostluk ve Kardeşlik

Beraat ve Merhamet: Tevbe Suresi Işığında Bir Medeniyet Okuması

Beraat ve Merhamet: Tevbe Suresi Işığında Bir Medeniyet Okuması

10 maddede II. Abdülhamid

10 maddede II. Abdülhamid

II. Abdülhamid’in Sherlock Holmes ile tanışma hikayesi

II. Abdülhamid'in Sherlock Holmes ile tanışma hikayesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Asrın Felaketi’nin üçüncü yılı

Asrın Felaketi'nin üçüncü yılı

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Acının tarifsiz fotoğrafları

Acının tarifsiz fotoğrafları

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler