Beraat ve Merhamet: Tevbe Suresi Işığında Bir Medeniyet Okuması

VAV TV ekranlarında, Doç. Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumu Prof. Dr. Kerim Buladı ve Eğitimci - Yazar Ali Rıza Temel'in katkılarıyla yayınlanan "Kur'an Yolu" programında bu hafta Tevbe Suresi'nin ilk ayetleri konuşuldu. Program konukları, İslam'ın savaşta bile düşmana mühlet tanıyan, sığınma hakkı veren ve anlaşmalara sadakati "namus" sayan evrensel hukukunu ayetler ışığında değerlendirdi.

➡ Medine döneminin sonlarına doğru, Hicretin 9. yılında nazil olan Tevbe Suresi, Kur'an tertibinde nev-i şahsına münhasır bir yere sahiptir. 114 sure arasında başında "Bismillahirrahmanirrahim" bulunmayan yegâne sure oluşu, onun muhtevasıyla doğrudan ilişkilidir. Zira besmele bir "eman"dır; rahmet ve emniyetin teminatıdır. Oysa bu sure, anlaşmalarını defalarca bozan, Müslümanların varlığına kasteden müşriklere karşı Allah ve Resulü'nden gelen kesin bir ihtar, bir "ültimatom" ve diplomatik bir "nota" niteliğindedir. Celal ile rahmetin aynı anda zikredilmemesi, surenin bu sert başlangıcının bir gereğidir.

➡ Bu ihtar, savaşın en hararetli anında dahi hukuku, ahde vefayı ve yaşatma idealini önceleyen bir medeniyet tasavvurunun ilanıdır.