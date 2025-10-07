15 fotoğrafla Gazze soykırımı
Yayınlanma Tarihi: 07.10.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 15:09
7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden Gazze soykırımında bugün iki sene doldu.Siyonist İsrail, iki yılda en az 67 bin Gazzeliyi şehit ettiği gibi iki yüz bine yakın Filistinliyi de yaraladı. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım, vicdan sahiplerini harekete geçirdi. Soykırım esnasında dikkat çeken 15 fotoğraf ve hikayesini araştırdık.
3/15
▪ Gazzeli çocuklar, 31 Ekim 2024'te, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Burj el-Mühendis binasını bombalamasının yıl dönümünde, enkaz altında kalan aralarında yakınlarının da olduğu 150 kişinin çıkartılması için gösteri düzenlemişti. Çocuklar, binanın enkazı üzerinde saldırıda hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşımışlardı.