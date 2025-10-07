15 fotoğrafla Gazze soykırımı

1 /15













▪ İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve 15 aydır devam eden saldırılarında sağlık sistemi de olumsuz etkilendi. Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlenen baskınlarda onlarca ambulans tahrip edildi.