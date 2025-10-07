Bugün
Anasayfa Galeri Gündem 15 fotoğrafla Gazze soykırımı

15 fotoğrafla Gazze soykırımı

Yayınlanma Tarihi: 07.10.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 15:09

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden Gazze soykırımında bugün iki sene doldu.Siyonist İsrail, iki yılda en az 67 bin Gazzeliyi şehit ettiği gibi iki yüz bine yakın Filistinliyi de yaraladı. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım, vicdan sahiplerini harekete geçirdi. Soykırım esnasında dikkat çeken 15 fotoğraf ve hikayesini araştırdık.

1/15

▪ İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve 15 aydır devam eden saldırılarında sağlık sistemi de olumsuz etkilendi. Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlenen baskınlarda onlarca ambulans tahrip edildi.

2/15

▪ İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinliler, temiz su temin etmekte zorluk yaşıyor.

3/15

▪ Gazzeli çocuklar, 31 Ekim 2024'te, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Burj el-Mühendis binasını bombalamasının yıl dönümünde, enkaz altında kalan aralarında yakınlarının da olduğu 150 kişinin çıkartılması için gösteri düzenlemişti. Çocuklar, binanın enkazı üzerinde saldırıda hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşımışlardı.

4/15

▪ İsrail ordusunun, 28 Eylül 2024'te, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bildirilmişti. Yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları, Nuseyrat bölgesindeki El-Avde Hastanesi morguna getirilmişti.

5/15

▪ İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde ve Gazze kentinde öldürdüğü Filistinlilerden 111'inin cenazesini Filistin tarafına teslim etti. Teslim alınan 111 Filistinlinin cenazesi, 22 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezara defnedilmişti.

