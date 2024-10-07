Gazze Batı'da neyi değiştirdi?

🍉 Gayri müslimler, yaşadıkları her türlü felakete rağmen hayatlarına devam eden Filistinlilerin, gördüğü en güçlü ve en dayanıklı kişiler olduğunu ifade ettiler.

🍉 Hatta çoğu, "Kur'an birçok Amerikalının onun hakkında bildiklerinin yanlış olduğunu gösteriyor" diyerek hayretlerini dile getirdi.