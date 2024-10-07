Gazze Batı'da neyi değiştirdi?
İsrail kurulduğu günden beri Filistin'i işgal etmeye, masum sivilleri öldürmeye, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Gazze'deki yıkım, işgalci İsrail'in saldırılarının ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdiği gibi Batı'da da büyük değişimlere yol açtı. Gazze yalnızca Batı'ya değil tüm dünyaya, İsrail'in ne denli bir zalim olduğunu gösterdi. Gazzelilerin direnişi dünyayı İslam'a davet etti.
Giriş Tarihi: 07.10.2024
11:23
🍉
Gazze'de yaşanan soykırım, dünyayı ve özellikle Batı'yı nasıl harekete geçirdi hepimiz birlikte şahit olduk. Milyonlarca insan; Batı'da Müslüman oldu.
🍉
Hatta Filistinlilerin işgalci katil İsrail karşısındaki duruşundan etkilenerek Kur'an okumaya başlayan ABD'li bir kadın Müslüman oldu.
Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar
🍉 Birçok gayri müslimin
Kur'an-ı Kerim okumaya ilgi duydu. Filistinlilerin, ölüme çok yakın yaşadıklarını ve inançlarını hiç kaybetmediklerini görenler, arkasındaki ilahi nedeni araştırmaya başladı. Filistin Batı'nın uyuyan gözlerini açtı.
🍉 Batı, Gazze'de anneler, babalar, erkek ve kız kardeşler tüm ailelerini kaybetmelerine rağmen bir şekilde sahip oldukları şeyler için hala minnettar olduklarına çok şaşırdı.
🍉 Gayri müslimler, yaşadıkları her türlü felakete rağmen hayatlarına devam eden Filistinlilerin, gördüğü en güçlü ve en dayanıklı kişiler olduğunu ifade ettiler.
🍉 Hatta çoğu, "Kur'an birçok Amerikalının onun hakkında bildiklerinin yanlış olduğunu gösteriyor" diyerek hayretlerini dile getirdi.
Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler
🍉
Ahit Temimi'ler çoğaldı.
🍉
Rim, katledilen çocukların sesi oldu.
🍉 Yahudiler bile kendi aralarında ayrılığa düştü.
❗ Zalim, kendi vatanında bir tohum ekmiş oldu.
🍉 Ünlü rapçi
Macklemore, bir direnişçiye dönüştü. Yaptığı tüm konserlerde Filistin'ini dilinden düşürmedi. Hind's Hall parçası ile tüm dünyanın sesi oldu.
🍉
Bella Hadid, Filistin'i desteklediği için marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkartıldı, men edildi. Yalnızca ünlüler değil, Amerika, Fransa, Almanya Filistin'e destek eylemlerine sahne oldu.
5 başlıkta Filistin meselesi