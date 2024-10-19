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Yahya Sinvar'ın tek kitabı: Diken ve Karanfil'den alıntılar

Yakın bir tarihte şehadete ulaşan Hamas Siyasi Büro lideri Yahya Sinvar, mücadele adamı olmanın yanında dertlerini kağıda döken bir yazardı. Aralıksız 23 yıl kaldığı hapishane yıllarında Sinvar; dertlerini, düşüncelerini ve mücadelesini karakterler üzerinden Diken ve Karanfil ismiyle romanlaştırdı. Sinvar ne kadar kabul etmese de Diken ve Karanfil otobiyografik ögeler barındırıyor. İşte Yahya Sinvar'ın tek kitabı Diken ve Karanfil'den alıntılar...

Giriş Tarihi: 19.10.2024 17:13
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Her yazılanın bir süresi var. Allah'ın emri mutlaka gelecektir.

Yahya Sinvar

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Eğer Musa'nın asası sizi yola getirmezse yarın Firavunun sopası sizi yola getirir.

Yahya Sinvar

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Direniş hiçbir zaman sadece halkın maddi durumuyla irtibatlı olmadı, bilakis daha çok vatanseverlikle ve millete karşı görev bilinciyle ilgiliydi. Ayrıca zorlu şartlar, adeta kıstırılmış durum, söz konusu duyguları daha da billurlaştırıyordu.

Yahya Sinvar

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Yoksa biz gerçekten de başkaları gibi değil miyiz? Bizim hikâyemiz İrlandalıların, Kızılderililerin veya Pakistanlıların hikâyesine benzemez. Filistin hikâyesinin merkezinde Mescid-i Aksa var.

Yahya Sinvar

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Her sevinç, bir yerlerde kabuk bağlamış bir yarayı yeniden deşer. Yeni baştan acı hatıraların kapısını aralar.

Yahya Sinvar

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