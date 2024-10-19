Yahya Sinvar'ın tek kitabı: Diken ve Karanfil'den alıntılar

Yakın bir tarihte şehadete ulaşan Hamas Siyasi Büro lideri Yahya Sinvar, mücadele adamı olmanın yanında dertlerini kağıda döken bir yazardı. Aralıksız 23 yıl kaldığı hapishane yıllarında Sinvar; dertlerini, düşüncelerini ve mücadelesini karakterler üzerinden Diken ve Karanfil ismiyle romanlaştırdı. Sinvar ne kadar kabul etmese de Diken ve Karanfil otobiyografik ögeler barındırıyor. İşte Yahya Sinvar'ın tek kitabı Diken ve Karanfil'den alıntılar...