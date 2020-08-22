10 soruda "hüznün" şairi Turgut Uyar

📌Turgut Uyar'ın şiirlerinde hakim olan hüzün, çocukluk yıllarına dayanıyordu. Uyar, "Hüzünlü bir çocuktum. Nedense hep ağlamaya hazır. Ağabeyim bana sataştıkça annem 'Yapma oğlum derdi ona; o içli bir çocuk' derdi" cümleleriyle çocukluk günlerini anlattı.

📌Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927 tarihinde Ankara'da Fatma Hanım ile Hayri Bey'in altı çocuğundan beşincisi olarak dünyaya gelmişti. Babası orduda harita binbaşısı olarak görev yapan bir memur, annesi ise ev hanımıydı.

📌Babasının görevinden ötürü ilköğrenimi farklı şehirlerde okurken orta öğrenimine maddi nedenlerden dolayı yatılı askeri okulda devam etmek zorunda kalmıştı Uyar. Fakat maalesef ki bu okulda mutsuzluk yakasını bırakamamıştı:

"Asker okullarında hiç mutlu olmadım. Genellikle yatılı okullarda mutlu olan çocuk yoktur sanıyorum. Başkalarının, hatta somut başkalarının değil de, hiç kavrayamadığım bir otoritenin belirlediği ve çoğu zaman saçma bulduğumuz bir şeyler yaşamak..."

📌Ailesinden uzaklarda tamamlanmış bir eğitim hayatı olmuştu onunki…Çocukluktan itibaren hüzünlü yanını hasretlerle besledi…