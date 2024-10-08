İmam Gazali'den Mişkatü’l Envar

İslam fikir dünyasının meşalelerinden olan İmam Gazali, 12. yüzyılda yaşamış; fıkıh, kelam, tasavvuf ve felsefe olmak üzere birçok alanda eser kaleme almış büyük bir İslam alimidir. Gazali'nin "Mişkatül Envar" adlı eseri ise Nûr suresinin 35. ayetini işlediği tefsiridir. "Nur Metafiziği" manasına gelen bu kitabında alim; tasavvufî ve felsefî bir bakış açısıyla Nûr suresinin 35. ayetini tefsiriyle birleştirmiş, yazıldığı andan birçok alana derinden tesir etmiştir. İşte, size bu kıymetli eserden alıntılar derledik.