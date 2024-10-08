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İmam Gazali'den Mişkatü’l Envar

İslam fikir dünyasının meşalelerinden olan İmam Gazali, 12. yüzyılda yaşamış; fıkıh, kelam, tasavvuf ve felsefe olmak üzere birçok alanda eser kaleme almış büyük bir İslam alimidir. Gazali'nin "Mişkatül Envar" adlı eseri ise Nûr suresinin 35. ayetini işlediği tefsiridir. "Nur Metafiziği" manasına gelen bu kitabında alim; tasavvufî ve felsefî bir bakış açısıyla Nûr suresinin 35. ayetini tefsiriyle birleştirmiş, yazıldığı andan birçok alana derinden tesir etmiştir. İşte, size bu kıymetli eserden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 08.10.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:10
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Bil ki, göz nurunun pek çok noksanı vardır. Çünkü o, başkasını görür, kendini görmez.

İmam Gazali

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Öfke aklı susturan devdir.

İmam Gazali

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Aklı yalnız hikmet dolu söz uyarır. Hikmetin nuru parlayınca bilkuvve gören akıl bilfiil gören durumuna gelir. En büyük hikmet ise yüce Allah'ın kelamı; özellikle de O'nun kelamı kapsamındaki Kur'an'dır. Akıl gözüne nispetle Kur'an ayetlerinin durumu dış göze nispetle güneşin ışığı gibidir, zira görmek ancak güneşin ışığı ile gerçekleşir. Bu yüzden güneşin ışığına "nur" dendiği gibi, Kur'an'a pekâlâ "nur" denir. Buna göre Kur'an güneşin ışığı, akıl ise gözün ışığı gibidir.

İmam Gazali

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Nice kınayan var ki, aslında kınanandır, nice kınanan var ki, hiçbir günahı yoktur.

İmam Gazali

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Bütün mevcûdât aklın seyrangâhıdır.

İmam Gazali

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