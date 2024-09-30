İslam Tıp Tarihi Dersleri - Tercüme Eserler ve Beytü'l-Hikme - Fikriyat Akademi

🔹 Tıp ilmi, insanlıkla birlikte başlamıştır. Sadece eski Yunan'da, eski Hindistan'da veya Çin'de değil, insanlığın ilk gününden beri insanlar, hastalanmışlardır. Bu hastalıklarına çare ararken o günün ilkel şartlarında olsa belli çareler bulmuşlardır. Tıp bilimi bu şekilde başlamıştır.

🔹 Denir ki; eczacılık, tıptan önce başlamıştır. Çünkü ilk defa insanlar hastalıkları gidermek ve hastalıktan kurtulmak için ilaç üretimi peşinde koşmuşlar ve otlardan, madenlerden ilaç üretmek suretiyle tıp başlamıştır. Fakat tıbbın zirveye ulaştığı yerler genellikle tıp ile en eski ilgilenen medeniyetler; eski Mısır medeniyeti, Grek medeniyeti, Çin ve Hindistan medeniyetleridir. Bunun yanında tıp, Orta Asya'da ve sonradan da Anadolu'da ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır.

🔹 Bunlar içerisinde bilhassa Mısır'da belli bir oranda gelişme var. Arkasından Grek dünyasında bir gelişme var. Grek dünyasında özellikle Hipokratos ve Galenos'tan sonra Diyoskarides gibi büyüklerin ortaya koyduğu ürünler var. Fakat bu ürünler, o günün şartlarında yazılmış belli düzeyde bir ilmi seviyede kitaplardır, diyebiliriz. Bunlar özellikle Abbasi Devleti'nin Bağdat'ta ortaya çıkıp da "Beytü'l Hikme"nin oluşmasından sonra kurulmasından sonraki halife Me'mun -ki o; ilmi seven bir şahsiyet olarak- "Beytü'l Hikme"yi kurduktan sonra çalışmaları var.

HZ. PEYGAMBER'İN AHLAKI