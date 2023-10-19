Tesadüfen keşfedilen renk: Prusya Mavisi
Görsel deneyimimizin temel bir parçası olan renklerin nasıl oluştuğunu düşündünüz mü? Renklerin çevremizdeki dünyaya kattığı zenginlik ve çeşitliliği hayal etmek kaçınılmazdır. Renklerin kökenleri karmaşık bir süreçle şekillenir, bazı renkler doğada oldukça nadir bulunurken, diğerleri ise özel kimyasal reaksiyonlar sonucu elde edilir. Prusya Mavisi renginin keşfi ise tam da bu türden sıra dışı bir hikayeye sahiptir. Tesadüfen bulunan bu rengin ortaya çıkışının hikayesini sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 19.10.2023
17:41
Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
11:35
🔹 1704 yılında
Berlin'deki laboratuvarında çalışan Alman doktor Johann Conrad Dippel, laboratuvarını pigment üreticisi arkadaşı Johann Jacob Diesbach ile paylaşıyordu. Diesbach, kırmızı bir göl pigmenti üretmeye çalışıyordu ve bu amaçla kermes böceklerini kaynatıyordu. Ancak bir gece, laboratuvardaki potasyumun bittiğini fark etti ve üretimi yarıda kaldı.
GÖRÜŞ DÜNYASININ ÖLÇÜSÜZ GÜZELLİKLERİ 'RENKLER'
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Jacob Diesbach, ihtiyacı olan potasyumu istemek için arkadaşı olan Dippel'e gitti. Dippel, potasyumunu paylaşmayı kabul etti, ancak ortada bir problem vardı. Dippel'in verdiği potasyum daha önce kullanılmıştı ve hayvan kanından elde edilen hayvansal yağ ile kirletilmişti. Ayrıca bazı başka kimyasallar ile kontamine olmuştu.
*Kontamine: Saflığı kalmamış ve bulaşmış anlamına gelir.
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Diesbach, arkadaşından aldığı kontamine potasyumu, demir sülfat ile karıştırdığında, beklediği gibi güçlü bir kırmızı rengi elde edemedi. Aksine, çok soluk bir kırmızı elde etti. Daha sonra rengi konsantre etmeye çalıştığında, beklenmedik bir şekilde mor ve sonrasında derin mavi bir renk elde etti. İşte yanlışlıkla keşfedilen ilk sentetik mavi pigment, böyle ortaya çıkmış oldu. Prusya mavisi,
ÜNLÜ RESSAMLARIN İSİMLERİYLE ÖZDEŞLEŞMİŞ RENKLER
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1706 yılında Berlin'de, bir boya üreticisi olan , tesadüfen Johann Jacob Diesbach Prusya mavisi pigmentini keşfettiğinde aslında bir renk üretmeye çalışıyordu. Bu keşifle, kırmızı Mısır mavisi dışında dünyada yapılan ilk sentetik mavi pigment de elde edilmiş oldu.
🔹 Bu
mavi pigmentin reçetesi, başlangıçta 1724 yılına kadar gizli tutuldu. Ancak, 1750 yılına gelindiğinde sır çözüldü ve Prusya mavisi Avrupa genelinde üretilmeye başlandı.
🔹 Rengin sırrının çözülmesi, özellikle
ressamlar için büyük öneme sahipti, çünkü bu benzersiz koyu mavi rengi oluşturmanın diğer yöntemleri oldukça pahalıydı.
🔹 Prusya mavisi, diğer birçok
zehirli pigmentin aksine güvenliydi ve ultramarinin yani geleneksel yolla elde edilen mavinin fiyatının sadece onda birine elde edilebiliyordu. Bu keşif, sanat dünyasında ve boya endüstrisinde devrim yarattı.
NEDİM'İN ŞİİRİNDE RENKLERİN İZİ