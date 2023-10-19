Tesadüfen keşfedilen renk: Prusya Mavisi

🔹 1706 yılında Berlin'de, bir boya üreticisi olan Johann Jacob Diesbach, tesadüfen Prusya mavisi pigmentini keşfettiğinde aslında kırmızı bir renk üretmeye çalışıyordu. Bu keşifle, Mısır mavisi dışında dünyada yapılan ilk sentetik mavi pigment de elde edilmiş oldu.

🔹 Bu mavi pigmentin reçetesi, başlangıçta 1724 yılına kadar gizli tutuldu. Ancak, 1750 yılına gelindiğinde sır çözüldü ve Prusya mavisi Avrupa genelinde üretilmeye başlandı.