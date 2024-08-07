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Yusuf Has Hacib'den nasihatler

Balasagunlu Yusuf olarak bilinen Yusuf Has Hacib, yaşadığı dönemde ve sonrasında imza attığı başarılarla çok konuşulmuş bir devlet görevlisidir. Özellikle Türk tarihi ve kültürü bakımından son derece önemli olan "Kutadgu Bilig"i kaleme alması onu tarihte unutulmaz isimlerden biri yapmıştır. Siyasetname türünün Türk tarihinde ilk örneği ve anlamı "Mutluluk Veren Bilgi" olan eser, hükümdar ve idarecilere verdiği öğütler ile bir nasihatname olarak da karşımıza çıkar. İşte, bu kıymetli eserden sizler için nasihatler derledik.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:07
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Ey devletli hükümdar, kulluk adı hizmet etmekle güzelleşir.. Hizmet et, kul hizmeti sayesinde bey olur, hizmeti makbule geçmeyen insan dileğine kavuşur mu?

Yusuf Has Hacib

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Yardımcı çok olursa, bey zahmet çekmez, onun her işi yoluna girer ve nizam bozulmaz.

Yusuf Has Hacib

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Huzur istersen, o zahmet ile birlikte gelir, sevinç istersen o kaygı ile birlikte bulunur.

Yusuf Has Hacib

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Ey hükümdar, ölüm henüz yaklaşmadan uyan, bilgini kullan, işini tanzim et. Sen halkı beladan zulümden koru, iyilik yap, elinle ve dilinle onu sevindir.

Yusuf Has Hacib

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Ölüm gelmeden, sen ölüme hazırlan; hayatta iken, Tanrının emirlerini yerine getir; ibadette kusur etme.

Yusuf Has Hacib

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