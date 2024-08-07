Yusuf Has Hacib'den nasihatler

Balasagunlu Yusuf olarak bilinen Yusuf Has Hacib, yaşadığı dönemde ve sonrasında imza attığı başarılarla çok konuşulmuş bir devlet görevlisidir. Özellikle Türk tarihi ve kültürü bakımından son derece önemli olan "Kutadgu Bilig"i kaleme alması onu tarihte unutulmaz isimlerden biri yapmıştır. Siyasetname türünün Türk tarihinde ilk örneği ve anlamı "Mutluluk Veren Bilgi" olan eser, hükümdar ve idarecilere verdiği öğütler ile bir nasihatname olarak da karşımıza çıkar. İşte, bu kıymetli eserden sizler için nasihatler derledik.