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Mücadelenin ve umudun eseri: Sol Ayağım

Doğuştan beyin felçli olan Christy Brown, konuşmasını ve hareketlerini kontrol edemiyordu. Fakat bu durum zekâsı ve cesaretiyle okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı öğrenebilmesini, hatta bu kitabı yazabilmesini engelleyemedi. Yazar Christy Brown, Sol Ayağım isimli eserinde kendi yaşam öyküsünü kaleme almış, sol ayağını kullanarak nasıl büyük bir mücadele verdiğini ve hayata nasıl tutunduğunu anlatıyor. Kitap okurseverlere şu mesajı veriyordu: Mücadele ve umutla, üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun yoktur. Sizlere Christy Brown'un Sol Ayağım eserinden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 21.10.2024 08:48
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Fark etmek acıydı ama gerekliydi.

Sol Ayağım - Christy Brown

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Kitaplar evimizde pek sık görülmezdi. Ekmeğin daha önemli olduğu düşünülürdü. Karnımızı doyurmak zihinlerimizi doyurmaktan daha önemli bir işti.

Sol Ayağım - Christy Brown

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Artık çocuk olmadığımı biliyordum, ama 'yetişkin' de değildim. Çocukluğun neşeli umursamazlığı ve yetişkinliğin acısı ve hayal kırıklığı arasında asılı kalmıştım.

Sol Ayağım - Christy Brown

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(...) hevesle bir mucize gerçekleşmesini bekliyorlardı.

Sol Ayağım - Christy Brown

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O eski mutlu çocuğu, hiçbir şey geri getiremiyor…

Sol Ayağım - Christy Brown

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