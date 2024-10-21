Mücadelenin ve umudun eseri: Sol Ayağım

Doğuştan beyin felçli olan Christy Brown, konuşmasını ve hareketlerini kontrol edemiyordu. Fakat bu durum zekâsı ve cesaretiyle okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı öğrenebilmesini, hatta bu kitabı yazabilmesini engelleyemedi. Yazar Christy Brown, Sol Ayağım isimli eserinde kendi yaşam öyküsünü kaleme almış, sol ayağını kullanarak nasıl büyük bir mücadele verdiğini ve hayata nasıl tutunduğunu anlatıyor. Kitap okurseverlere şu mesajı veriyordu: Mücadele ve umutla, üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun yoktur. Sizlere Christy Brown'un Sol Ayağım eserinden alıntılar derledik.