Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Elektrikli araç satışları eylül ayında rekora koştu
EKONOMİ

Elektrikli araç satışları eylül ayında rekora koştu

Eylül ayında gerçekleşen 1,7 milyon elektrikli araç satışının 1,1 milyonu Çin'de gerçekleşse de diğer kıtalarda da durum artmayı sürdürüyor.

Elektrikli araç satışları eylül ayında rekora koştu
Yayınlanma Tarihi: 15.10.2024 13:38:20 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:25

Dünyada eylülde satılan elektrikli araç sayısı 1,7 milyon ile rekor kırdı.

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'ın yayımladığı verilere göre, eylülde dünya çapında 1,7 milyon elektrikli araç satıldı.

Bu rakam, daha önce rekor satışların görüldüğü Aralık 2023'teki satış hacmini 150 bin aştı ve böylece küresel elektrikli araç satışları eylülde yeni bir rekora imza attı.

Söz konusu satışların 1,1 milyonu Çin'de gerçekleşirken, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ta geçen ay 300 binin üzerinde elektrikli araç satıldı.

Dünyada ocak-eylül döneminde ise toplam elektrikli araç satışı yüzde 22 artışla 11,5 milyona ulaştı.

Bu dönemdeki toplam satışların 7,2 milyonu Çin'de, 2,2 milyonu AB ve Birleşik Krallık'ta, 1,3 milyonu ABD ve Kanada'da gerçekleşti. Satışların kalan kısmı ise dünyanın diğer bölgelerinde yapıldı.

Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester verilere ilişkin değerlendirmesinde, eylülde elektrikli araç satışlarının rekor kırmasının sektöre yeni bir umut getirdiğini belirtti.

Ulaştırma sektöründe elektrifikasyonun kaçınılmaz olduğunu kaydeden Lester, "Dünyanın birçok yerinde son zamanlarda yaşanan satış yavaşlaması şüphe tohumları ekmişti, ki bunlar artık geride kalmaya başladı. Ancak, bölgesel farklılıklar şaşırtıcı. Çin, tek başına küresel toplamın yarısından fazlasını oluştururken, Avrupa'nın rakamları küçülüyor ve ABD ile Kanada istikrarlı şekilde büyüyor." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler AB Çin ABD Kanada Avrupa İngiltere Avrupa Birliği Charles Les Birleşik Krallık Aralık 2023 Rho Motion

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN