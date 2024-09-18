Amerikalılar siyahi çocukları timsah yemi yaptı

Avrupalılar milyonlarca insanı köleleştirerek Afrika'dan gemilerle Yeni Dünya'ya getirdiler. Bu dönem içinde tarihin yazdığı bir diğer trajik olay da Siyahi çocukların timsahlara yem yapılmasıydı. Peki, bu vahşet dolu hadise nasıl gerçekleşmişti?

🔸 Amerika Birleşik Devletleri; her zaman en medeni ve en gelişmiş ülke olduğunu iddia ediyor üstüne buna inanıyor, bizleri dahi inandırmak için büyük çabalar sarf ediyor. Tarihin tozlu sayfaları aralığında bunun ne kadar trajikomik(!) bir düşünce olduğunu görebiliriz.

🔸 Kızılderili ya da Afrikalı insanlara yaptıkları zaten yenilir yutulur cinsten değil. Mısır'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı karıştıran ve iş savaş çıkaran da ABD'nin ta kendisi değil miydi?

🔸 Filistin'de milyonlarca canımızı, canice katleden eli kanlı İsrail'e destek mesajları yağdıran ve her türlü yardımı tesis eden yine "en medeni benim!" Diyen Siyonist sevici ve çıkarcı Amerika Birleşik Devletleri'ydi.

🔸 Bugün ABD, İsrail'e Filistin'deki masumları katletmesi için silah ve gemi yollamış, İsrail askerlerine belli markalar üzerinden destek yağdırmıştır. Bu markaların isimlerini bizler çok iyi biliyoruz. Evet, ABD farklı milletlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir ülke.

🔸 Bilhassa İngilizlerin ve İngiliz sevicilerin buradaki yerli halka asırladır neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Bölgede yaşayan zenginler timsah derisinden çantalar takabilsin, ayakkabılar giyebilsin diye siyahi çocukların timsahlara yem edilmesi gibi mesela...

🔸 Şaşırmayın ve bu trajik olayın nasıl geliştiğini gelin benden dinleyin. 1900'lü yılların başında insanlar daha da tehlikeli bir hal almıştı. O dönemler, şimdilerde olduğu gibi hayvan derilerinden yapılan kıyafetler, çantalar ve ayakkabılar oldukça modaydı.Bu yüzden birçok insan avcılıkla uğraşıyor ve geçimini bu canice işten kazanıyordu.

🔸 Özellikle giyimde; kurt, ayı, puma ve timsahların derileri kullanılmaktaydı. Fakat puma, ayı ve kurt gibi canlılar hem güçlü hem de oldukça yırtıcı olduğundan onları yakalamak neredeyse imkânsızdı. Ayrıca saydığımız hayvanların yaşadıkları yerler oldukça tehlikeliydi, tek başına gidip avlanmak intihar demekti.

🔸 Ancak timsahlar her ne kadar güçlü ve tehlikeli olsalar da en nihayetinde bir sürüngenlerdi. Aynı zamanda timsah derileri diğer hayvanlarınkine göre daha çok para ediyordu. Timsahları bulmak çok kolaydı çünkü her gölde binlerce timsah yaşıyordu.

🔸 Bataklığın içinden görünen timsahları vurmak basit ancak vurulan timsahları bataklığa girip almak oldukça güçtü. Timsahları yakalamaları için iki yol vardı; ya timsahları kenara çıkmalarını sağlayıp vuracaklar ya da herhangi bir nesneyi yem olarak kullanacaklardı.

🔸 İşte, tam da bu sıralar akıl almaz bir olay yaşanır. Washington Times gazetesinde yer alan ilginç habere göre New York Zooloji bahçesindeki hayvanlar kışlık bölümden yazlık bölüme taşınması gerekir.

🔸 Hayvanat bahçesindeki sorumlu, ziyaretçilerin arasındaki iki siyahi çocuğu timsahların taşınması için bir yem olarak kullanmaya karar verir ve öyle de yapar. Haber, Amerika Birleşik Devleri'ndeki siyahi çocukları açık bir hedef göstermiştir. Ve o civardaki, ortalama iki yaşlarında olan çocuklar, annelerinden zorla koparılıp timsah yemi olarak kullanılmaya başlanır.

🔸 Avcılar bataklığa yakın yerlerde, çocukları ellerinden ve ayaklarından bağlar timsahın gelmesini beklerler. Timsahlar bataklıktan çıkıp çocuğa yaklaştığında ise avcılar tetiğe basar ve timsahı öldürürler.

🔸 Eğer geç kalırlar ve timsah çocuğu yerse o zaman çocuğun ailesine o timsahın derisi götürülür. İşte, bu katliam Amerika'nın Florida ve Louisiana eyaletlerinde uzun yıllar süregelmiştir. O yıllarda basılan kartpostallar bu vahşi olayları kanıtlar nitelikte.

🔸 Evet, Amerika'nın elinde tüm masumların kanı var. Yem edilen, yerinden yurdundan kovulan ve 21. yüzyılda acımasız bir katliama kurban giden Filistinli kardeşlerimizin de. Tarih bunları yazdı ve maalesef yazmaya devam ediyor...

Editör/Sunucu: Sümeyye Gedizli

Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.