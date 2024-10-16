Roger Garaudy'nin ufuk açan tespitleri

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İslam, birbirinden ayrılmaz bir şekilde bir din ve bir ümmet, bir inanç ve bir hayat nizamıdır. Doğuşu ve yayılışıyla tamamen kendine özgü ve tarihte bir örneği daha görülmemiş apayrı bir olay, bir çeşit mucizedir İslam…

Roger Garaudy