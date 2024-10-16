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Roger Garaudy'nin ufuk açan tespitleri

Hidayetinin ardından Batı dünyasının ısrarla yok saydığı düşünür Roger Garaudy, yetmişin üstünde eser kaleme alınmış bir yirminci asır mütefekkiriydi. Hafızalarda yer etmiş yanlışlar üzerine inat ve cesaret ile giden Garaudy en çok da siyonistlerin keyfini kaçırıyordu. İnsan üzerinden bir düşünce yapısı inşa eden düşünür, modern zamanların ana konularını eserlerinde işleyerek Batı ile hesaplaşmıştı. Roger Garaudy'nin kitaplarından ufuk açan tespitlerini araştırdık.

Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 09:26
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Bütün İslam âleminde kütüphaneler çoğalır. 815 yılında, yani Avrupa'nın daha okuma yazma nedir bilmediği bir devirde, Halife Me'mun Bağdat'ta içinde bir milyon kitap bulunan Beytü'l-Hikme/Bilgelik Evi'ni kurar.

Roger Garaudy

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İslam, birbirinden ayrılmaz bir şekilde bir din ve bir ümmet, bir inanç ve bir hayat nizamıdır. Doğuşu ve yayılışıyla tamamen kendine özgü ve tarihte bir örneği daha görülmemiş apayrı bir olay, bir çeşit mucizedir İslam…

Roger Garaudy

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Allah'ın razı olacağı hayat der Kur'an; ne şekilciliğe, ne de ruhsuz ibadetlere dayanan hayattır.

Roger Garaudy

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Kur'an'ın bütün buyrukları, servetin toplumun bir kutbunda yığılmasını ve öbür kutbun sefalete terk edilmesini önleme amacı güder.

Roger Garaudy

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Ekonomik, jeopolitik, askerî, diplomatik veya daha başka her türlü izah imkânları istenildiği kadar ortaya dökülsün, İslâm, bir inanç olarak ve bu inanç üzerine kurulu ümmet olarak derinlemesine bilinmeden anlaşılamaz.

Roger Garaudy

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