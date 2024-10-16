Roger Garaudy'nin ufuk açan tespitleri

Hidayetinin ardından Batı dünyasının ısrarla yok saydığı düşünür Roger Garaudy, yetmişin üstünde eser kaleme alınmış bir yirminci asır mütefekkiriydi. Hafızalarda yer etmiş yanlışlar üzerine inat ve cesaret ile giden Garaudy en çok da siyonistlerin keyfini kaçırıyordu. İnsan üzerinden bir düşünce yapısı inşa eden düşünür, modern zamanların ana konularını eserlerinde işleyerek Batı ile hesaplaşmıştı. Roger Garaudy'nin kitaplarından ufuk açan tespitlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 16.10.2024
09:20
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
09:26