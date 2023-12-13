"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" film analizi
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, ülkemiz ve dünya spor tarihine damga vuran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini anlatır. Dönemin tarihine de ışık tutan yapım, komünist yönetimle idare edilen Bulgaristan'ın Türk azınlığa uyguladığı zulmü gözler önüne serer. Bu süreçte Naim, bu acımasız hak ihlallerini tüm dünyaya haykırmak için omuzlarına büyük bir sorumluluk alacaktır. Sizler için, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin analizini yaptık.
Giriş Tarihi: 13.12.2023
16:06
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
16:16
"CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU" FİLMİNİN KONUSU
🔸 Film, dünyaca ünlü halter şampiyonu
Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini anlatır. 2019 yılında vizyona giren filmin yapımcılığını biyografi türündeki başarısı ile tanınan Mustafa Uslu üstlenirken yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yapar.
🔸 Peki, hayatı filmlere konu olan
Naim kimdir? Türk asıllı isim, 1967 yılında Bulgaristan Mestanlı'da doğar. İlk şampiyonluğunu henüz 15 yaşında kazanan halterci, spor kariyerine 47 Dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğu ve nice başarılar sığdırır. Kendi ağırlığının üç katını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçer.
🔸 İşte bu film
, "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını beyazperdeye taşıyarak seyirciyi hikayesini paylaşmaya davet eder.
Naim Süleymanoğlu kimdir?
CEP HERKÜLÜ FİLMİNİN HİKAYE YAPISI
🔸 Çekimleri
Bulgaristan, Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirilen filmde olaylar, kronolojik olarak ele alınır. Anlatı, seyirciyi filmde tutacak şekilde akıcı ilerler.
🔸
Hikaye, Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinde 1977'de başlar. Naim'in çocukluk döneminde halter sporu ile tanışma süreci anlatılır. Hayatının dönüm noktası olan Hilmi Hoca ile tanışma ve halter çalışma serüveni gösterilir.
🔸 Ardından
Kırcaali Spor Okulu'na yazılan on yaşındaki Naim, böylece haltere başlar. Yeteneği ve cesareti yaşından büyüktür. Ancak yaşı spor yapmak için yeterli olmadığından büyütülür. Minik bedeni ile büyük işler başarmaya çalışan Naim'i hocası şu sözler ile cesaretlendirir:
"Kalbinle, yüreğinle kaldıracaksın. Başka hiçbir şeyi düşünmeyeceksin."
BULGARİSTAN'DAKİ TÜRKLERİN SESİ: NAİM SÜLEYMANOĞLU
🔸 Bulgaristan'da gerçekleşen
Vidin Halter Şampiyonası, 1982 yılında Sofya'da yapılan Bulgaristan Milli Takım kampı, aynı yıl dünya rekoru kırdığı Brezilya Dünya Gençler Halter Şampiyonası kronolojik olarak filmde gösterilir.
🔸 Küçük Naim'in
halterdeki yeteneği, hocası ile yaptığı eğitimler ve başarı serüveni filmin başlangıcında odak noktadadır. Ancak ilerleyen dakikalarda Naim'in halter ile olan ilişkisinden öte Bulgaristan'da zulüm gören Türkler için verdiği mücadeleye dikkat çekilir.
↪ Naim Süleymanoğlu, hayat hikayesi ile yalnızca spor dünyasında başarı elde etmekle kalmamış, yaşadığı coğrafyada haksızlığa uğrayan Türklerin de sesi olmuştur. Film bunu net bir şekilde göstermektedir.
Zulüm kavramı üzerine: İnsan neden zulmeder?
🔸 Her şey,
1983 yılında Moskova'da gerçekleşen SSCB Dünya Şampiyonası'nda başlar. Naim'in kaldıracağı haltere hile karıştırılarak dengesiz yük koyulur. Amaç, yenilmez Naim'in başarısız olmasını sağlamaktır.
🔸 Ancak Naim, buna rağmen kazanarak
Bulgaristan Cumhuriyeti'nin gururu olur. Öyle ki Bulgaristan adına kazandığı başarılarından ötürü Naim'e araba bile hediye ederler.
KÖKLERE DÖNÜŞ OPERASYONU
🔸 Naim'e çok iyi davranan
Bulgaristan'ın gerçek yüzü, 26 Aralık 1984 tarihli " Karanlık Gece"de ortaya çıkar. Azınlık olan Türklere karşı 'Köklere Dönüş Operasyonu' başlatılır. Asimilasyon kampanyası ile okullarda Türkçe ders okutulması yasaklanır, camiler kapatılır, Türkçe gazeteler yayından kaldırılır, kamuya açık yerlerde Türkçe konuşmak yasaklanır.
🔸
Komünist zihniyetin ırkçı yaklaşımı nedeniyle Mestanlı'daki Türkler, askerler tarafından dövülür, hor görülür. "Ulusal Kurtuluş Yolu" adı altında Türkler katledilir. O sırada Sofya Spor Oteli'nde olan Naim'in ailesi de bu kanlı operasyondan etkilenen Türkler arasındadır.
Türk lehçelerinde savaş kelimesi