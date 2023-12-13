"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" film analizi

BULGARİSTAN'DAKİ TÜRKLERİN SESİ: NAİM SÜLEYMANOĞLU

🔸 Bulgaristan'da gerçekleşen Vidin Halter Şampiyonası, 1982 yılında Sofya'da yapılan Bulgaristan Milli Takım kampı, aynı yıl dünya rekoru kırdığı Brezilya Dünya Gençler Halter Şampiyonası kronolojik olarak filmde gösterilir.

🔸 Küçük Naim'in halterdeki yeteneği, hocası ile yaptığı eğitimler ve başarı serüveni filmin başlangıcında odak noktadadır. Ancak ilerleyen dakikalarda Naim'in halter ile olan ilişkisinden öte Bulgaristan'da zulüm gören Türkler için verdiği mücadeleye dikkat çekilir.

↪ Naim Süleymanoğlu, hayat hikayesi ile yalnızca spor dünyasında başarı elde etmekle kalmamış, yaşadığı coğrafyada haksızlığa uğrayan Türklerin de sesi olmuştur. Film bunu net bir şekilde göstermektedir.

Zulüm kavramı üzerine: İnsan neden zulmeder?