Türk lehçelerinde savaş kelimesi

GAGAVUZ TÜRKÇESİ- GÜNEYBATI GRUBU

Savaş - Savaş

🔹 Gagavuz lehçesi her ne kadar Türkçenin bir kolu olsa da konuşulduğu coğrafyadan ötürü zamanla Slav dil özellikleri göstermeye başlamıştır.

🔹 Gagavuz Türkçesinde bu durum yaşansa da kendine has öz Türkçe kelimeleri de bünyesinde bulundurur. Bunlardan biri de Türkiye Türkçesi ile aynı olan savaş sözcüğüdür.

➡ O giderdi ama kendi da bilmezdi nereyi. Kılıçları bile, zere geler savaş.

➡ O giderdi ama nereye gittiğini kendi de bilmezdi. Kılıçları bile, zira savaş geliyor.

Türk lehçelerinde öğrenci