Sinema ve savaş

🔸 İnsanları doğrudan ya da dolaylı şekilde etkileyen sinema, önemli bir kitle iletişim aracıdır. Anlatmak istediği bir derdi, izleyenlere vermeyi düşündüğü mesajı, bazen açık bir şekilde bazen ise sembolik dil kullanarak aktarır.

🔸 İcat edildiği ilk dönemlerde özellikle devletler ve ordular tarafından savaş propaganda aracı olarak tercih edilir. Egemen devletler, sinema vasıtasıyla kendi ideoloji ve dünya görüşünü insanlara anlatmaya ve kabul ettirmeye çalışırken diğer ülkelere de gözdağı verir.