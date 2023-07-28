Savaşa sinemadan bakmak: I. Dünya Savaşı’nı en iyi anlatan 7 film

The Bridge on the River Kwai (1957) - IMDB Puan 8.1/10

⚫ 1957'de Oscar'a 8 dalda aday gösterilmiş ve En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik dallarında 7 Oscar kazanmıştır.

⚫ Her sahnesinde ince detayların nakış nakış işlendiği, müzikleriyle adeta büyük bir orkestra dinletisi de sunan Kwai Köprüsü sinemaseverler için arşivlik başyapıtlardan biri olarak varlığını hep sürdürecektir.