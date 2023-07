Savaşa sinemadan bakmak: I. Dünya Savaşı’nı en iyi anlatan 7 film

The Bridge on the River Kwai (1957) - IMDB Puan 8.1/10

⚫ David Lean imzalı Kwai Köprüsü, dünya sinema tarihinin önemli kilometre taşlarından biridir.

⚫ Film, Japonlar tarafından esir alınan İngiliz askerinin Kwai Nehri üzerinde bir köprü inşa etmeye zorlanmasını konu alır. Esirlere liderlik eden Albay Nicholson başlarda bu duruma dirense de sonradan hem askerlerinin moralini düzeltmek hem de kendilerini esir alan Japon Albay Saito'nun işkencelerine artık dayanamadıkları için bu isteği yerine getirmek için köprünün inşaatına başlarlar. Nicholson ve askerlerinin köprü inşaatının düşmanlarına avantaj sağlayacağını bildikleri halde köprü inşaatını en mükemmel şekilde yapmaya çabalarlar. Japonların yapacağından daha iyi bir köprü inşa etmek ve bu şekilde Albay Saito ve Japon askerlerin moralini bozmaya çalışırlar.