Savaşa sinemadan bakmak: I. Dünya Savaşı'nı en iyi anlatan 7 film
I. Dünya Savaşı, tarih boyunca dünyayı etkileyen büyük yıkımlardan biridir. Sinema dünyası da pek çok savaşı konu alan birçok kült filmi izleyicilerle buluşturmuştur. Ancak, Birinci Dünya Savaşı'nın sinemaya yansıması, 20. yüzyıldaki en önemli yıkıcı savaşın etkileyici bir şekilde anlatılmasını sağlamıştır. Bu savaşın neden olduğu kayıplar ve insanlığın acı dolu anıları, izleyicilere derin bir içsel yolculuğa adım atma fırsatı sunmaktadır.
Giriş Tarihi: 28.07.2023
10:31
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
13:12
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (2022) - IMDB Puan 7.8/10
⚫ Birinci Dünya Savaşı sırasında
genç bir Alman askerinin Batı cephesinde yaşadığı sıkıntılı ve korkunç savaş deneyimi anlatılır.
⚫ Savaşın başlarında heyecanla ve yoğun duygularla
Batı Cephesi'ne katılan genç askerin, savaşın ilerlemesi ve arkadaşlarını kaybetmesi, savaşın acı estetiğini yüzüne vurur. Savaşın yarattığı psikolojik çöküş, ana karakter üzerinden seyirciyi sürekli canlı tutar. Savaş devam ettikçe Paul ve arkadaşları, kendilerini büyük bir çaresizliğin tam ortasında bulur.
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (2022) - IMDB Puan 7.8/10
⚫ 2022'de
Erich Maria Remarque'ın 1929 tarihinde kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan Alman epik savaş karşıtı bir filmdir.
⚫ Yönetmenliğini
Edward Berger'in üstlendiği film 95.si düzenlenen Oscar töreninde 4 dalda ödül almıştır.
The Bridge on the River Kwai (1957) - IMDB Puan 8.1/10
⚫ David Lean imzalı
Kwai Köprüsü, dünya sinema tarihinin önemli kilometre taşlarından biridir.
⚫ Film, Japonlar tarafından esir alınan İngiliz askerinin Kwai Nehri üzerinde bir köprü inşa etmeye zorlanmasını konu alır. Esirlere liderlik eden
Albay Nicholson başlarda bu duruma dirense de sonradan hem askerlerinin moralini düzeltmek hem de kendilerini esir alan Japon Albay Saito'nun işkencelerine artık dayanamadıkları için bu isteği yerine getirmek için köprünün inşaatına başlarlar. Nicholson ve askerlerinin köprü inşaatının düşmanlarına avantaj sağlayacağını bildikleri halde köprü inşaatını en mükemmel şekilde yapmaya çabalarlar. Japonların yapacağından daha iyi bir köprü inşa etmek ve bu şekilde Albay Saito ve Japon askerlerin moralini bozmaya çalışırlar.
The Bridge on the River Kwai (1957) - IMDB Puan 8.1/10
⚫ 1957'de Oscar'a 8 dalda aday gösterilmiş ve
En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik dallarında 7 Oscar kazanmıştır.
⚫ Her sahnesinde ince detayların nakış nakış işlendiği, müzikleriyle adeta büyük bir orkestra dinletisi de sunan Kwai Köprüsü sinemaseverler için arşivlik başyapıtlardan biri olarak varlığını hep sürdürecektir.
1917 (2019) - IMDB Puan 8.2/10
⚫ İngiliz yönetmen, yapımcı
Sam Mendes'in yazıp, yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı bir savaş filmidir.
⚫ Film, I. Dünya Savaşı sırasında Almanlar,
tuzak bir geri çekilme taktiği ile İngilizleri havadan yok etme planı yapar. Bu tuzağa doğru gitmekte olan bir tabur askerin hayatını kurtaracak bu mesajı iki İngiliz askeri zamanla yarışarak ulaştırmaya çalışır. Zamanla olan bu amansız yarışın ortasında bir de yolda başlarından geçen acı tecrübeleri yaşamak zorunda kalırlar.