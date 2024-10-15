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BİLİM-TEKNOLOJİ

Jüpiter'in uydusu Europa'daki okyanusta hayat belirtileri arayacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Jüpiter'in uydusu Europa'yı keşfetmek ve buzla kaplı uyduda yaşam olup olmadığını araştırmak için bir uzay aracı fırlattı.

Jüpiter’in uydusu Europa’daki okyanusta hayat belirtileri arayacak
Yayınlanma Tarihi: 15.10.2024 09:11:51 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:11

NASA'nın, Space X'e ait Falcon Heavy roketiyle Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattığı uzay aracı, Europa'nın yer kabuğunun altında, donmuş bir okyanusun varlığı ve burada yaşama dair izler barındırıp barındırmadığını araştıracak.

Uzay ajansının paylaştığı bilgilere göre, Europa Clipper isimli aracın Jüpiteri'n yörüngesine girmesi 2030 yılının nisan ayında gerçekleşecek.

Europa Clipper'in, 5,2 milyar dolara mal olacak proje kapsamında, Jüpiter'in uydusunda var olduğu öngörülen yeraltı okyanusunda yapacağı keşiflerle, yaşamı desteklemek için gereken temel bileşenlerin, doğru kimyasal elementlerin ve yaşam için bir enerji kaynağının olup olmadığı anlaşılacak.

Jüpiter'in buzla kaplı uydusu Europa'nın, Dünya'nın uydusuyla aynı büyüklükte olduğu, bununla birlikte, dünyadaki okyanusların toplamının iki katı su içeren bir yeraltı okyanusunu barındırdığına inanılıyor.

- Fırlatma, Milton Kasırgası yüzünden ertelenmişti

NASA'nın normal şartlarda geçen hafta planladığı düşündüğü Europa Clipper'in fılartılması, Florida'da etkili olan Milton Kasırgası yüzünden ertelenmişti.

Kasırga'nın Florida'yı terk ederek tekrar Atlas Okyanusu'na yönelmesinin ardından uçuşun bugün gerçekleşmesinin önünde bir engel kalmadığı bildirilmişti.

NASA uzay aracının Europa uydusundaki görevinin en az üç yıl sürmesi, duruma bağlı olarak uzatılması öngörülüyor.

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Etiketler Florida ABD Havacılık ve Uzay Ajansı Space X Kennedy Uzay Merkezi Atlas Okyanusu dünya Falcon Heavy Europa Clipper Jüpiter NASA Europa Milton Kasırgası

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