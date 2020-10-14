Mescid-i Aksa'da saklı Selçuklu kitabesi
Kudüs denilince akla hiç şüphesiz Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa gelir. Farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Mescid-i Aksa, tarihte önemli rolleri de üstlenmiştir. Filistin ve çevresinde 28 yıl hüküm süren Selçuklu Devleti'nden kalma saklı kitabe buna bir örnektir. Peki, Mescid-i Aksa'da yüzyıllar sonra ortaya çıkan Selçuklu'nun saklı kitabesinde hangi tarihi gerçeklikler yer alıyordu?
Giriş Tarihi: 14.10.2020
14:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
15:47
MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ: MESCİD-İ AKSA
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı barındırması sebebiyle Kudüs, İslamiyet'te hususi bir yere sahiptir. Mescid-i Aksa'nın Peygamber Efendimizin kutlu Mirac mucizesine şahit olması bakımından ayrı bir kutsiyeti vardır.
✅Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Peygamber Efendimiz, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra ibadet ve ziyaret için gidilmesi gereken üçüncü mescidin Mescid-i Aksa olduğunu buyurmuştur.
Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra farkı nedir?
✔Mescid-i Aksa, Arapça Beytülmakdis olup "mukaddes ev" anlamına gelir.
✅Şehir için Müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mabedi ifade etmektedir. İslam alimleri, Kur'an-ı Kerim'de el-Mescidü'l-aksa adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir.
✅Hz. Peygamber'in Mi'rac yolculuğuna çıkmadan önce Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksâ'ya getirildiği İsrâ sûresinin ilk âyetinde açıkça belirtilmektedir. Hicretin ardından buranın kıble oluşu on altı - on yedi ay kadar sürmüştür.
"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."
İsra Suresi, 1. ayet
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✅Tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kutsal sayılan Kudüs ve çevresinde
Selçuklular, 28 yıl hüküm sürdü. Bu çevrede kendilerine ait birçok izler bıraktılar. Kudüs'teki Selçuklular dönemine ait kitabe ise bunlardan en önemlileri…
Bu kitabe Kudüs'te Selçuklulara ait bilinen tek kitabe olması açısından özel bir yere sahiptir.
Kudüs hakkında 30 ilginç bilgi
✅Mescid-i Aksa'da yer alan kitabenin bulunması Türk tarihi açısından büyük bir gelişmeye sebep olmuştu. Kitabe yıllar sonra Mescid-i Aksa'nın Mihrab-ı Zekeriya olarak adlandırılan küçük bölümünde bulundu.
Mescid-i Aksa'nın batı bölümünde konumlanan Mihrab-ı Zekeriya, her sabah Hz. Meryem'i ziyaret edip rızık bulduğu yer olarak geçiyordu.