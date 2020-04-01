Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra farkı nedir?

Üç semavi din için de mukaddes sayılan Kudüs denilince aklımıza gelen ilk gelen yer Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimiz tarafından Mekke ve Medine'den sonra ibadet ve ziyaret için gidilmesi tavsiye edilen üçüncü mesciddir. "Müslüman" ve "ümmet" olmanın önemini yeniden dirilten önemli bir simge olan Mescid-i Aksa, çoğu zaman Kubbet-üs Sahra ile karıştırılır. Kubbet-üs Sahra. altın rengi kubbesiyle hafızamıza çivi gibi çakılan ve Muallak Taşı'nın içinde yer aldığı mesciddir. Peki, Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra farkı nedir?