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Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra farkı nedir?

Üç semavi din için de mukaddes sayılan Kudüs denilince aklımıza gelen ilk gelen yer Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimiz tarafından Mekke ve Medine'den sonra ibadet ve ziyaret için gidilmesi tavsiye edilen üçüncü mesciddir. "Müslüman" ve "ümmet" olmanın önemini yeniden dirilten önemli bir simge olan Mescid-i Aksa, çoğu zaman Kubbet-üs Sahra ile karıştırılır. Kubbet-üs Sahra. altın rengi kubbesiyle hafızamıza çivi gibi çakılan ve Muallak Taşı'nın içinde yer aldığı mesciddir. Peki, Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra farkı nedir?

Giriş Tarihi: 01.04.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:29
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MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA
MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA

🔶 Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Peygamber Efendimiz, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra ibadet ve ziyaret için gidilmesi gereken üçüncü mescidin Mescid-i Aksa olduğunu buyurmuştur.

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KUR’AN’A GÖRE MESCİD VE ÇEVRESİ MÜBAREK KILINMIŞTIR
KUR’AN’A GÖRE MESCİD VE ÇEVRESİ MÜBAREK KILINMIŞTIR

🔶 İslam âlimleri, Kur'an-ı Kerim'de el-Mescidü'l-Aksâ adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin (İsrâ, 1) Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir.

🔶 Arapçada aksâ "uzak" anlamındadır ve mabedin Mekke'ye uzaklığından dolayı bu ad verilmiştir.

🔍 İSRÂ SURESİNİN TEFSİRİ İÇİN TIKLAYIN.

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PEYGAMBERİMİZ MİRAÇ’TAN ÖNCE MESCİD-İ AKSA’YA GETİRİLDİ
PEYGAMBERİMİZ MİRAÇ’TAN ÖNCE MESCİD-İ AKSA’YA GETİRİLDİ

🔶 Peygamber Efendimizin Miraç yolculuğuna çıkmadan önce Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksâ'ya getirildiği İsrâ suresinin ilk ayetinde açıkça belirtilir.

🔶 Hicretin ardından buranın kıble oluşu 16-17 ay kadar sürmüştür.

🔍 KUDÜS HAKKINDA 30 İLGİNÇ BİLGİ

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HAREM-İ ŞERİF İÇİNDE HANGİ YAPILAR YER ALIR?
HAREM-İ ŞERİF İÇİNDE HANGİ YAPILAR YER ALIR?

🔶 Harem-i Şerif olarak adlandırılan bu yer, Mescid-i Aksa, Kubbet-üs Sahra, Ruhlar Kuyusu, türbe, sebil gibi birçok yapıyı çevreler.

🔶 150 dönüm büyüklüğünde bir arazi üzerine dağılmış dini yapılardan oluşan kutsal bir mekândır.

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HZ. ÖMER’İN KUDÜS’Ü FETHİNİN ARDINDAN İNŞA EDİLDİ
HZ. ÖMER’İN KUDÜS’Ü FETHİNİN ARDINDAN İNŞA EDİLDİ

🔶 Harem-i Şerif yapılarının içerisinde Süleyman Mabedinden kalan batı duvarına bitişik olan Mescid-i Aksa, dörtgen şeklindedir ve 638 yılında Hz. Ömer (ra) döneminde Kudüs fethedildikten sonra inşa edilir.

🔍 OSMANLI ARŞİVLERİNDEN KUDÜS FOTOĞRAFLARI

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