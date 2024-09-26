Jenny Molendyk Divleli Bölüm 1 I Fikriyat Sohbetleri

Kapanmayan yara: Kerbela
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Jenny Molendyk Divleli ile hikayesini, Müslümanlığa dair hiçbir şey bilmiyorken İslam’ı nasıl kabul ettiğini, İslamofobi’den kendisini nasıl koruduğunu, Müslüman olma sürecinde ve sonrasında yaşadıklarını, imtihanlarla nasıl başa çıktığını, yalnızlığını, pes etmeden duaya sarılmasını konuştuğumuz içeriğimizin ilk bölümü şimdi yayında...
00:00 Giriş
01:40 Jenny Molendyk Divleli rutinleri neler?
02:35 Jenny Molendyk Divleli hikayesi...
03:45 Üniversite yıllarında bir Müslüman ile tanıştım
07:50 Müslümanlığa dair hiçbir şey bilmiyordum
09:00 En çok neyi sorguladınız?
11:05 'Kur'an'ın doğru anlattığını nasıl anlayabilirim' diye sorgulama başladım
13:13 İslamofobi'den kendinizi nasıl korudunuz?
15:30 İslam'ı araştırırken kimseye söylemedim
20:27 Ümidimiz şu an çok zayıf
21:44 Bu dünya gerçekten çok kısa…
23:20 İslam'da imtihanlarımız olacak
26:00 Daha iyi bir Müslüman nasıl olabiliriz?
28:06 İslam'la birlikte hayatınıza giren kavramlar oldu mu?
30:20 Dua ediyoruz ama çalışmamız da lazım
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