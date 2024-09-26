Jenny Molendyk Divleli Bölüm 1 I Fikriyat Sohbetleri

Jenny Molendyk Divleli ile hikayesini, Müslümanlığa dair hiçbir şey bilmiyorken İslam’ı nasıl kabul ettiğini, İslamofobi’den kendisini nasıl koruduğunu, Müslüman olma sürecinde ve sonrasında yaşadıklarını, imtihanlarla nasıl başa çıktığını, yalnızlığını, pes etmeden duaya sarılmasını konuştuğumuz içeriğimizin ilk bölümü şimdi yayında...

00:00 Giriş

01:40 Jenny Molendyk Divleli rutinleri neler?

02:35 Jenny Molendyk Divleli hikayesi...

03:45 Üniversite yıllarında bir Müslüman ile tanıştım

07:50 Müslümanlığa dair hiçbir şey bilmiyordum

09:00 En çok neyi sorguladınız?

11:05 'Kur'an'ın doğru anlattığını nasıl anlayabilirim' diye sorgulama başladım

13:13 İslamofobi'den kendinizi nasıl korudunuz?

15:30 İslam'ı araştırırken kimseye söylemedim

20:27 Ümidimiz şu an çok zayıf

21:44 Bu dünya gerçekten çok kısa…

23:20 İslam'da imtihanlarımız olacak

26:00 Daha iyi bir Müslüman nasıl olabiliriz?

28:06 İslam'la birlikte hayatınıza giren kavramlar oldu mu?

30:20 Dua ediyoruz ama çalışmamız da lazım