Osmanlı'nın zırhsız birliği: Azaplar

➡ Osmanlılar da halihazırda var olan ve eşsiz bir şekilde işleyen bu birliği askeri düzenlerine ekleyerek cihan hakimiyeti yolunda güçlerine güç kattılar.

➡ Osmanlı askeri sisteminde öncelikli olarak iki tür azap grubu bulunuyordu. Bunlar yaya ve deniz azapları idi. Zamanla üçüncü sınıf olarak kale azapları da eklendi.

Osmanlı orduları sefere nasıl çıkarlardı?