Sonbaharda hastalıklardan korunmanın 9 yolu

🔹 Genel olarak mevsim geçişleri hastalıkların fazlaca görüldüğü bir zaman dilimdir. Bilhassa uzmanlar, sonbahar ve kış mevsimlerinde grip ve nezle gibi hastalıkların daha da arttığını söylemekte.

🔹 Güz mevsiminin son ayı olan Ekim'de özellikle hava sıcaklıklarının derecesi her gün değişiklik gösteriyor. Buna bağlı olarak da vücudumuzu olası hastalıklardan korumamız gerekmekte. Peki, bunu nasıl yapacağız?