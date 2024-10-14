Sonbaharda hastalıklardan korunmanın 9 yolu
Yaşadığımız yüzyıl itibariyle birtakım çeşitli hastalıklar ortaya çıkmıştır. Özellikle mevsim geçişlerinde, rahatsızlanmalar inanılmaz derecede artar. Yaz mevsiminin hemen ardından gelen sonbaharda ise insanlar hastalıklardan korunmak için neler yapacağını bilmediğinden risk fazladır. Peki, Bağışıklığımızı hastalıklara karşı nasıl güçlendirebiliriz? Sonbaharda vücudumuzu hastalıklardan korunmanın yolları var mı? İşte, tüm bunların cevabı.
Giriş Tarihi: 14.10.2024
15:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
15:25
🔹 Genel olarak
mevsim geçişleri hastalıkların fazlaca görüldüğü bir zaman dilimdir. Bilhassa uzmanlar, sonbahar ve kış mevsimlerinde grip ve nezle gibi hastalıkların daha da arttığını söylemekte.
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Güz mevsiminin son ayı olan Ekim'de özellikle hava sıcaklıklarının derecesi her gün değişiklik gösteriyor. Buna bağlı olarak da . Peki, bunu nasıl yapacağız? vücudumuzu olası hastalıklardan korumamız gerekmekte
Meyve sebzelerden gelen sağlık
🔹 Öncelikle insan vücudunun neredeyse
%75'i sudur. Bu da demek oluyor ki su bizim en birincil besin kaynağımız olmalı. Zaten vücut gerektiği miktarda su almadığı zaman, baş ağrısı, mide bulantısı ve daha birçok türevi gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor.
🔹 Bir insanın günlük tüketmesi gereken su miktarı,
. İçinde bulunduğumuz mevsim geçişi sebebiyle özellikle su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. 2 ve 3 litre arasındadır
Sebze ve meyve tüketimini artırmak
🔹 Sonbahar,
. İşte bu yüzden sonbahar grip ve nezle gibi hastalıkları beraberinde getirmiştir meyveleri ve sebzelerini sofranızdan eksik etmeyerek, vücudumuzu kışa daha iyi hazırlayabiliriz.
🔹 Sonbahar mevsim sebzelerinden;
bol bol tüketebilirsiniz. mantar, ıspanak, pırasa, mısır, havuç, kıvırcık ve yeşillikler, turplar, dolmalık biber, kapya biber, kereviz, brokoli, ıspanak ve pazıyı
Hafızayı koruyan ve hastalıklara şifa olan sebzeler
Organik besinler tüketmek
🔹 Dönemsel hastalıklardan korunmanın bir diğer yolu ise
tir. Meyve ve sebzelerin organik bir şekilde, zararlı dış etkenlere maruz kalmadan yetişmesi demek, orijinal tatlarını koruyabilmeleri demek. organik besinler tüketmek
🔹 Bundan ötürü vücudumuzun direnci için organik besinler tüketmeye özen göstermeliyiz.
Tükettiğimiz besinler ne kadar organik olursa içindeki vitaminlerde bağışıklık sistemimize olumlu manada tesir eder.
Düzenli beslenme saati oluşturmak
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tan sonra mevsim geçişi hastalıklardan korunmanın dördüncü yolu "Bol su ve organik besinler tüketmek, sebze ve meyve tüketimini artırmak" tır. "düzenli beslenme saati oluşturmak"
🔹 Sağlıklı bir vücut için diyetisyenler günde
3 ana öğün ve 2-3 arası öğün önermekte. Bahsi geçen bu öğünler arasında 3-4 saat aralıklar bırakarak, yemeğe devam edilmesi önemlidir. Bu şekilde metabolizma hızlanır, aç kalmamak için gerekli olan enerji sağlanır.
Mutlaka tüketmeniz gereken kış meyve ve sebzeleri