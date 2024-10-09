Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

Avrupa-Akdeniz Akademileri Birliği Başkanı Prof. Dr. Yurdusev oldu

Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Avrupa-Akdeniz Akademileri Birliği Başkanı olarak seçildi.

Avrupa-Akdeniz Akademileri Birliği Başkanı Prof. Dr. Yurdusev oldu
Yayınlanma Tarihi: 9.10.2024 09:30:58 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:30

TÜBA'nın açıklamasına göre, 3-4 Ekim'de Karadağ Bilim ve Sanat Akademisi (The Montenegrin Academy of Sciences and Arts-CANU) tarafından Karadağ'ın Bar şehrinde "Mediterranean Cultures in Dialogue" başlığıyla düzenlenen GID-EMAN Sempozyumu'nda Akademi Asli Üyeleri Yurdusev, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Serap Güneş ve Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın sunum yaptı.

Sempozyumun ardından yapılan Genel Kurul'da CANU'nun önerisiyle başkanlığa aday olan EMAN Başkan Yardımcısı ve Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) Başkanı Prof. Dr. Yurdusev, TÜBA'nın verdiği desteği de alarak oy birliği sonucu bir sonraki üç yıllık dönem için GID-EMAN Başkanı seçildi. Romanya Akademisi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü araştırmacısı Prof. Dr. Viorel Panaite ise başkan yardımcılığına getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurdusev, Akdeniz'e sahil ülkelerin bilim akademilerinin oluşturduğu GID-EMAN Başkanlığına TÜBA'nın da desteğiyle oy birliğiyle seçilmekten çok memnun olduğunu belirterek, görev alacağı süre boyunca birliğin faaliyetlerini artırarak çok daha etkin bir başkanlık süreci yönetmeyi planladığını aktardı. Yurdusev, bu çerçevede birliğin sahil ülkelerden büyük Akdeniz havzasına genişlemesi için çalışacağını kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Akdeniz Ahmet Nuri Yurdusev Romanya Akademisi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği Karadağ Bilim ve Sanat Akademisi Avrupa Akdeniz Akademileri Birliği Viorel Panaite Mehmet Emin Aydın Serap Güneş Mehmet Bulut türkiye bilimler akademisi Karadağ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN