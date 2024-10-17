Arif Nihat Asya'nın hafızalara kazınan sözleri

"Bayrak Şairi" olarak nam salan Arif Nihat Asya, milli hisleriyle hareket eden bu manada birbirinden kıymetli eserler kaleme alan ülkemizin önemli simalarından biridir. Aynı zamanda öğretmen olan Asya, halkın her kesiminden insanın anlaması için yazılarında sade bir üslup kullanmıştır. "Onlar Bu Dilden Anlar" kitabında ise şair denemelerini bir araya getirmiştir. İşte, bu kitaptan hafızlara kazınan o cümlelerinin sizler için derledik.