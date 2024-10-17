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Arif Nihat Asya'nın hafızalara kazınan sözleri

"Bayrak Şairi" olarak nam salan Arif Nihat Asya, milli hisleriyle hareket eden bu manada birbirinden kıymetli eserler kaleme alan ülkemizin önemli simalarından biridir. Aynı zamanda öğretmen olan Asya, halkın her kesiminden insanın anlaması için yazılarında sade bir üslup kullanmıştır. "Onlar Bu Dilden Anlar" kitabında ise şair denemelerini bir araya getirmiştir. İşte, bu kitaptan hafızlara kazınan o cümlelerinin sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.10.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:45
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Yakıp yıktığımızı yeniden var edecek duayı bir hatırlasak işlerimiz yoluna girerdi.

Arif Nihat Asya

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Kıyametin, topluma bir şey olursa küçüğü; kendimize bir şey olursa büyüğü kopar.

Arif Nihat Asya

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Her akşam, eve dönüşümüzde «kim o?» sesine «İnşallah benim!» diye cevap verir olduk.

Arif Nihat Asya

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Öyle insanlar vardır ki «Bayram», içlerinde en mutsuzlarının adıdır. Öyle sokaklar vardır ki bayram korkmadan geçemez! Öyle acılar vardır ki, «Bugün bayram!..» diyen takvimler, onlar için yalancıdır. Bayram vardır ki «bay» la başladığı için, adını değiştirmiştir. Öyle kapılar vardır ki, içerden «Kim o?» diye sorulduğu zaman bayram, adını söylemeye utanır.

Arif Nihat Asya

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Onlar çiçekten anlamaz, dikenden anlar... Güvercinden, kelebekten değil; doğandan, kartaldan anlar.

Arif Nihat Asya

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