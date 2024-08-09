"Şu dünyanın bir mirasçısı varsa onlar çocuklardır!" I Ayçin Kantoğlu 🎤

Betül Sav: Peki o günden bu yana yeterince sesin çıktığını düşünüyor musunuz Gazze için?

Ayçin Kantoğlu:

➡ Kişisel olarak cevap vermem gerekirse, sesimi hiç kısmadım. Tabi kendi ailevi koşullarımdan dolayı molalar vermek mecburiyetinde kaldım. Bakımıyla sorumlu bir hastamın oluşu, evi ihmal etmiş oluşum... Herhalde 30 - 35 şehre, üniversiteye konuk olarak gittim. Orada seminerlere, konferanslara katıldım. Tahmin ediyorum, etkinlikler için 5-6 şehrin belediyeleri tarafından davet edildim, 3 mitinge katıldım ki hayatımda hiç öyle bir miting tecrübem de olmamıştı. Daha öncede konuşmuştuk; ben hayatım boyunca siyasi yönü ağır olan ya da belirgin olan veya bunu önemseyen biri olmadım. Alışkın olmadığım, kişisel performans anlamında da benim için oldukça yüksek bir tempoydu.

➡ Ama üniversiteler tatile girdi, bir seçim süreci geçirildi. Bu arada da başka konular, gündemde ön sıralarda yer almaya başladı. Ama ben gündemimi değiştirmedim ve var olduğum, sesimi duyurabildiğim tüm mecralarda gündemi değiştirmemek gerektiğinin de altını önemle çizdim. Size önerilen, dayatılan her ne olursa olsun eğer siz gündeminizi değiştirmezseniz; o gündem değişmez. Dolayısıyla Gazze, dönem dönem biraz geri plana düştü ama hep varlığını korudu. Çünkü orada hakiki bir soykırım, mezalim, insanoğlunun gördüğü en vahşi hadiseler, gerçekleşmeye devam ediyor. Gündemden düşmesine imkan yok, bu manada. O yüzden "sesi kısıldı mı, sönümlendi mi" şeklinde yaklaşamıyorum meseleye. Benim kişisel hayatımda hiç sönümlenmiyor. Ben de bundan kendimi geri tutmuyorum.

➡ Şunları duyuyorum: "Biz artık bu videoları seyretmiyoruz, psikolojimiz bozuluyor." diyorlar. Sebep? "Çünkü kendimizi çok kötü hissediyoruz" şeklinde ifade ediyorlar. Bu artık insanoğlunun yaşamında "sen" kelimesinin değil de "ben" kelimesinin daha baskın şekilde var olduğunun ifadesi! Hep ben diyorsan kendine ayna edecek bir "seni" bir "ötekini" bulamıyorsun demektir. Hep kendi konforu, menfaati, mutluluğu üzerine yaşayan bir varlık değil insan. En azından şu yüz sene öncesinden bize intikal edenler, insanın böyle olmadığını hala bize canlı olarak anlatıyor ya da anlattı. Ben büyüklerimden birçok hikaye dinledim, herkes gibi ki biz bir asır önce "Kurtuluş Savaşı" vermiş bir milletiz. Dolayısıyla bugün Gazze'de yaşadığımız birçok öykünün, o dönemde bize anlatılanlarla eş değer olduğunu, ortak olduğunu görebiliyoruz. Ama burada bunu canlı olarak izliyoruz. Bundan kaçınmak, yokmuş gibi varsaymak, hiçbir soykırım olmuyormuş, çocuklar katledilmiyormuş, kadınlar erkekler tecavüze uğramıyormuş gibi devam ediyor olmak, insanın yapacağı bir tercih değildir.