Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile İslam Tıp Dersleri 3 - İslam Tıbbının Dünya Tıbbına Etkileri

Fikriyat Akademi'nin başlangıç eğitimi "İslam Tıp Tarihi Dersleri"nin üçüncü bölümü ile karşınızdayız. Prof. Dr. Ahmet Ağırakça bu derste; İslam tıbbının dünya tıbbına etkilerini, İslam medeniyetindeki tabipleri, İslam darüşsifalarını ve tıp yöntemlerini, psikolojik rahatsızlığı olan bir hastanın tedavisi ve İslam tıbbının Batı tıbbına göre üstünlüğü ile farklarını anlattı.

◾ Adamın birisi psikolojik olarak daima kafasında bir küp görüyor. Diyor ki "Kafamda küp var" aslında yok. Bir küp yok kafasında. Onu şeye İbnü't-Tilmîz'e götürüyorlar tedavi etsin diye, bakıyor gerçekten çocukta psikolojik bir hal var "Evladım" diyor "Sen bu küpü niye kafanda taşıyorsun" diyor "Bilmiyorum efendim" diyor "Oraya yerleştirdiler orada duruyor" diyor.

◾ "Tamam" diyor "Yarın gel ben bunu ameliyatla alacağım" diyor. Ertesi gün bu hastanın gireceği kapının üst tarafında bir küp bağlıyor orada iplerle. Ondan sonra asistanlarına diyor ki "Adam İçeri girer girmez daha içeri girdiğinde küpü yere bırakın" diyor ve adam içeri girdiğinde "Güm" diye küp yere düşünce "Oh be rahatladım" diyor "Küp gitti."

◾ Şimdi bu bir yöntem, bir psikoterapi yöntemi ve bunun gibi çok çok örnekler vardır tabiplerin gerçekten o dönemlerde Avrupa'da olmayan yöntemler uygulamışlardır tedavi yöntemleri çok çok deneysel tecrübeye dayalı.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşenur AKYOL

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