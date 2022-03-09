Aliya İzzetbegoviç’in hatıraları

📌 "Bilge Kral" olarak bilinen Aliya İzzetbegoviç, yirminci yüzyılda yaşamış önemli bir Müslüman liderdir. Ülkesini içinde bulunduğu savaş ve kaos ortamından büyük çabalar sarf ederek çıkaran Aliya İzzetbegoviç eserleri ile de Bosna başta olmak üzere tüm İslam alemi için mümtaz bir örnektir. 1925 - 2003 arasında yaşayan İzzetbegoviç, ailesinin Saraybosna'ya taşınması ile kozmopolit bir ortamda büyüdü. Gençliğinde yaşadığı iman - küfür kavgası sonrası kafası berrak ve basiretli bir Müslüman genç oldu. Faşizm ve Komünizm karşıtı eylemleri ile hapis yatan İzzetbegoviç 1992 - 1995 yılları arasında süren savaşta üleksine liderlik ederek Bosna'nın bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmasını sağladı. 2003 yılında vefat eden Aliya İzzetbegoviç arkasında eserleri ve Müslümanlık ile yoğrulmuş bir memleket bıraktı.

Aliya İzzetbegoviç neden 'Bilge Kral' olarak anıldı?