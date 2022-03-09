Aliya İzzetbegoviç'in hatıraları
Etrafı zulüm ile çevrili bir coğrafya da çabaları ile Müslümanlara ferah bir ortam oluşturmak ve İslam'ı savunmak adına sayısız fedakarlıklarda bulunan Aliya İzzetbegoviç, "Bilge Kral" olarak anılır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi ile başlayan Müslüman karşıtlığını fark eden ve Batı'nın o soğuk maskesini indirmek için yaşamı boyunca mücadele veren Aliya, aynı zamanda eserleri ile canlı bir tarihi kaynak hüviyetindedir.
Giriş Tarihi: 09.03.2022
19:33
Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
19:57
Aliya İzzetbegoviç kimdir?
📌 "Bilge Kral" olarak bilinen Aliya İzzetbegoviç, yirminci yüzyılda yaşamış önemli bir Müslüman liderdir. Ülkesini içinde bulunduğu savaş ve kaos ortamından büyük çabalar sarf ederek çıkaran Aliya İzzetbegoviç eserleri ile de Bosna başta olmak üzere tüm İslam alemi için mümtaz bir örnektir. 1925 - 2003 arasında yaşayan İzzetbegoviç, ailesinin Saraybosna'ya taşınması ile kozmopolit bir ortamda büyüdü. Gençliğinde yaşadığı iman - küfür kavgası sonrası kafası berrak ve basiretli bir Müslüman genç oldu. Faşizm ve Komünizm karşıtı eylemleri ile hapis yatan İzzetbegoviç 1992 - 1995 yılları arasında süren savaşta üleksine liderlik ederek Bosna'nın bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmasını sağladı. 2003 yılında vefat eden Aliya İzzetbegoviç arkasında eserleri ve Müslümanlık ile yoğrulmuş bir memleket bıraktı.
Aliya İzzetbegoviç neden 'Bilge Kral' olarak anıldı?
📌 Aliya, çok okuyan ve yazı yazan bir karaktere sahipti. Eserlerinde İslam dünyası, İslam'a dair meselelere karşı olan vukufiyeti rahatça görülür. Etarfında bulunanlara bu minvalde öğütler veren Bilge Kral, yazdıkları ile İslam dünyasına yeni bir soluk getirdi. Bilhassa Bosna savaşına dünyadaki tüm kavimlerden Müslümanlar iştirak etti. Nezaket ve İslam'ın birbirlerinden ayrılmaz birer parça olduğunu yaşantısında ve eserlerinde ortaya koyan İzzetbegoviç, bu yönü ile düşmanlarının dahi takdirini kazanan haysiyet, onur sahibi bir İslam lideri idi.
Aliya İzzetbegoviç: Davası Allah olan lider
Aliya İzzetbegoviç'in kitapları
📌 Yirminci yüzyıl büyük ideolojilerin hüküm sürdüğü, totariter rejimlerin yıkılıp büyük bir kaosun yaşandığı bir asrı ifade eder. Avrupa'nın orta yerinde vuku bulan Bosna savaşı ise Avrupa ülkelerinin gözünü yumduğu, tarihi misyonu olan bir meseledir. İzzetbegoviç yadığı eserler ile savaş dönemine, Bosna'ya ve İslami hususlara dikkat çekerken Müslümanların haklı davasını tüm dünyaya haykırır. Bilge Kral kitapları ile ümmete seslenir.
➡ Doğu ve Batı Arasında İslam
➡ İslâm Deklarasyonu
➡ Özgürlüğe Kaçışım: Zindandan Notlar
➡ Tarihe Tanıklığım
➡ Bosna Mucizesi: Konuşmalar
➡ Köle Olmayacağız
➡ Soğuk ve acı bir barışın günleri; Sarajevo
➡ Dünyaların birleştiği yer; Sarajevo
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'ten hafızalara kazınan 25 söz
"Nedenini asla öğrenememiş olsam da, baştan beri partinin "lider"i bendim. Kendi kendime "Eğer en iyileri bensem, acaba gerisi neye benziyor?" diye düşünmüşümdür. Fakat belki de önderlerin, 'en iyi'si olması gerekmiyordur. Önder olabilmeleri için, bazı temel zaaflarının da olması gerekir ki, bende bunlardan bolca vardı."
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç'ten unutulmayacak 30 söz
"Çok açık konuştuğum için beni bağışlayın. Güzel yalanların yardımı olmaz, ama acı gerçekler bir ilaç olabilir. Batı çöküntü içinde ya da dejenere olmuş değil. Kendi kendini kandıran komünizmin "çürümüş Batı" propagandası, bunu acı bir şekilde ödedi."
Aliya İzzetbegoviç
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in hayatı ve sözleri