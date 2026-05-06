İstanbul köy adları: Hangi köy, adını nereden alıyor?
İstanbul taşı toprağı altın bir şehir. Birbirinden güzel semt ve mahalleleriyle yerli yabancı turistlerin odak noktasında bulunan şehrin her karışı ayrı bir değer taşımakta. Bilhassa bazı yerleşkelerde bulunan köy isimleri oldukça merak ediliyor. Sizler için Osmanlı'nın payitahtı İstanbul'da bulunan yerleşim yerlerinin isimlerinin kökeni nereden geliyor araştırdık. Hangi köy, adını nereden alıyor? İşte, cevabı.
🔹 İstanbul'un her bir yeri ayrı değer taşıyan eşsiz memleket. Bu güzide şehirde 39 ilçe ve 900'den fazla da mahalle bulunuyor. Bilmiyorum hiç merak ettiniz mi bu ilçe veyahut mahallelerin isimleri nereden geliyor?
🔹 Bilhassa içinde köy isimleri geçen yerleşimlerin hikayesi ne? Ortaköy, Feriköy, Bakırköy, Arnavutköy, Sefaköy, Vaniköy, Yeşilköy, Mecidiyeköy, Kadıköy.... İşte, bunları merak ettik ve sizin için araştırdık.
ARNAVUTKÖY'ÜN ADI NEREDEN GELİYOR?
🔹 Boğazı süsleyen tarihi yalılara ev sahipliği yapan Arnavutköy adını, anlaşılacağı üzere Arnavutlardan almış. Fatih Sultan Mehmed'in, Arnavutluk'u fethetmesinden sonra bölgeye Arnavut göçmenler yerleştirilmiş.
🔹 Arnavutköy olarak anılması ise Osmanlı'da bir görevli olan bostancıbaşına bir ferman gönderilmiş. Ferman şöyledir; "bölge artık Arnavutköy olarak anılacak." İşte, o gün bugündür Arnavutköy olarak anılıyor.
BAKIRKÖY'ÜN ADI NEREDEN GELİYOR?
🔹 Bakırköy, MS 384 yılında Konstantin tarafından bir eğlence yeri olarak kurulmuş. O dönemler askeri ve siyasi bir merkez olarak "Hebdomon" ismiyle tanınmış.
🔹 Daha sonra Jeptimun ismi kullanılmış. İlerleyen süreçte ise "uzak köy" manasında Makri Hori adı yerini almış. O da zamanla Makriköy şeklinde telaffuz edilmiş en son da 1925 yılında Bakırköy halini almış.
FERİKÖY'ÜN ADI NEREDEN GELİYOR?
🔹 Feriköy isminin kökenine dair rivayetler, 18. yüzyılın sonlarında Sultan III. Selim dönemine kadar uzanıyor. Rivayetlere göre padişah, bölgedeki av sahasından geniş bir araziyi Levanten olan Madame Ferry hediye etmiş.
🔹 Bu şahsın soyadı olan "Ferry" ismi zamanla halk ağzında "Feri"ye dönüşmüş ve bölge "Ferry'nin Köyü" anlamında Feriköy olarak anılmaya başlanmış.
KADIKÖY'ÜN ADI NEREDEN GELİYOR?
🔹 Kadıköy'ün ismi, İstanbul'un fethinden hemen sonraki döneme uzanıyor. Antik çağlarda "Körler Ülkesi" anlamına gelen Khalkedon olarak anılan bu bölge, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından mülkiyet olarak İstanbul'un ilk kadısı olan Hızır Bey'e hediye ediliyor.
🔹 Hızır Bey'in burayı bir yerleşim ve yönetim merkezi olarak kullanmasıyla birlikte bölge, "Kadı'nın Köyü" olarak anılmaya başlanmış ve bu tamlama zamanla günümüzdeki halini alarak Kadıköy'e dönüşmüş.