Allah Teala 'yı razı edebilmek ve istediği bir yaşam sürebilmenin yollarından birisi de nafile ibadetlere yönelmektir. Resulullah tarafından "dinin direği" olarak nitelenen namaz, kulu kötülüklere karşı koruyan kuşatıcı bir ibadettir. Nafile namazlardan olan teve (tövbe) namazı da müminlerin teveccüh ettiği ibadetlerden biridir. Peki bağışlanma ve teve namazı ile kılınan teve namazı nedir ve teve namazı nasıl kılınır?

İmanın ilk makamı, hak yolculuğunun başlangıcı ve Allah'a (CC) ulaşma kapısının anahtarı olan tövbe; kişinin şirk, küfür ve nifaktan imana, isyandan itaate, günahtan sevaba, yanlıştan doğruya yönelmesidir. İnsan her ne kadar Allah'ın (CC) mükemmel bir biçimde yarattığı varlık olsa da zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek hata, kusur ve günah olarak nitelendirilebilecek türden davranış ve tutumlar sergileyebilir. Bu durumda kişinin her zaman bir tevbe halinde olması gerekir.

Hz. Ali (RA) şöyle der:

"Bir defasında Ebubekir (RA) bana bir hadis rivâyet etti.

Dedi ki:

Resulullah'ın (SAV) şöyle buyurduğunu işittim:

"Bir kul herhangi bir günah işlediğinde, kalkar, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılar ve Allah'a istiğfar ederse, Cenâb-ı Hak muhakkak o kulunu mağfiret buyurur."

Sonra Resulullah (SAV) şu ayet-i kerimeyi okudu:

"Onlar (müttakî mü'minler), bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler." (Al-i İmran 3/135)

(Ebû Dâvûd, Vitr, 26/1521; Tirmizî, Salât, 181/406; Tefsîr, 3/3006; Ahmed, I, 2)

Tevbe Namazı iki rekattır ve kerahat vakitleri hariç istenilen zamanda eda edilebilir.

TEVBE NAMAZI

İLK REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Tevbe Namazı kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır

Sübhaneke duası okunur

Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur

Kur'an-ı Kerim'den en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir

Doğrulunur ve tekrar Secde'ye gidilir

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak kıyama durulur

Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur

Kur'an-ı Kerim'den en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir

Doğrunulur ve tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır