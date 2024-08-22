Namaz nasıl bozulur?

Dinin direği olarak görülen namaz, müminin miracıdır. Günde beş vakit Allah Teala ile buluşma olan namazın farzları, vacipleri ve sünnetleri olduğu gibi yapılması durumunda namazı bozan eylemler de bulunur. Namazı bozan durumları araştırdık.