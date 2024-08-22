Kişi namazda iken namazı bozan 12 durum vardır.
Bunlar:
1
Abdestin bozulması.
2
Namazda konuşmak.
3
Dışarıdan bakan kişide namazda olunmadığı izlenimi verecek davranışta bulunmak (amel-i kesîr).
4
Kıbleden başka bir yöne dönmek.
5
Bir şey yiyip içmek.
6
Özürsüz olarak öksürmeye çalışmak.
7
Huşû halinin dışında inlemek.
8
Namazda gülmek. Hanefîler'e göre kişinin sadece kendisinin duyabileceği kadar gülmesi namazı bozar. Hem kendisinin hem yanındakilerin duyacağı şekilde gülenin namazla birlikte abdesti de bozulur.
9
Sabah namazını kılarken güneşin doğması.
10
Bayram namazını kılarken zeval vaktinin başlaması.
11
Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi.
12
Namaz kılan kişinin kendi iradesi dışında meydana gelen bazı durumlarda da namaz bozulur.
Kaynak: DİA