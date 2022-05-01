Ramazan Menüsü 2022 - 29. Gün
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e özel hazırladığımız iftar menüsü ile sizlerleyiz... Ramazan'ın son günlerine yaklaştığımız bu vakitlerde, gidişinin sinelerimizde bırakacağı hüzün ile aludeyiz. Bir aya yakın bir süredir devam eden oruç ve iftar, sahur serüveninde şimdiye kadar sizlere birbirinden enfes yemek tarifleri sunduk. Şimdi ise bayrama midelerimizi ve vücudumuzu hazırlayacak hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı öğünlerle karşı karşıyayız. Şimdiden herkese afiyet olsun…
Giriş Tarihi: 01.05.2022
09:34
Narlı Çorba
🔳 Menümüze görütüsüyle ve tadıyla mideleri şenlendirecek bir tat ile başlayalım.
Narlı Çorba tarifi.
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Fikriyat'ta...
Malzemeler (5 kişilik)
🔸 4 su bardağı nar suyu
🔸 1 su bardağı maş fasulyesi 🔸 3 adet küp doğranmış soğan 🔸 3 diş ince kıyılmış sarımsak 🔸 3 yemek kaşığı sadeyağ 🔸 1 adet küp doğranmış pancar 🔸 Yarımşar çay kaşığı karabiber ve tarçın 🔸 1 çay kaşığı zerdeçal 🔸 2 su bardağı sıcak su 🔸 1 su bardağı doğranmış maydanoz 🔸 2'şer bardağı doğranmış kişniş, nane ve taze soğan 🔸 1 yemek kaşığı tuz
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Narlı Çorba Yapılışı
▪ Maş fasulyesini büyük bir kasede bol suyla akşamdan ıslatın.
▪ Ertesi gün suyunu süzüp kenara alın. ▪ Soğan, sarımsak ve yağı tencereye alıp soteleyin. İçine pancar, maş fasulyesi, tuz, karabiber, tarçın ve zerdeçal ilave edip karıştırın. ▪ Su ekleyip 20 dakika pişirin. ▪ Maydanoz, nane, kişniş, taze soğan ve nar suyunu katıp, kısık ısıda 15 dakika pişirin. ▪ Ocaktan alıp dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün
Biber Halkasında Köfte
🔳 Menümüze görüntüsü ve pratikliği ile hem gönlünüzde hem de midenizde taht kuracak bir yemekle devam edelim.
Biber Halkasında Köfte tarifi.
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Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
🔸 1'er adet kırmızı ve sarı biber
🔸 300 gram kıyma, 1 adet soğan 🔸 Bir çorba kaşığı limon suyu 🔸 1 çorba kaşığı rendelenmiş 🔸 limon kabuğu 🔸 2-3 dal maydanoz 🔸 Bir buçuk çorba kaşığı taze 🔸 ya da kuru mercanköşk 🔸 2 çorba kaşığı sirke 🔸 Yarım su bardağı su, tuz, karabiber Kızartmak için: 🔶 Sıvı yağ
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 11. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 12. Gün
Biber Halkasında Köfte Yapılışı
▪ Kırmızı ve sarı biberi bir parmak kalınlığında halkalar halinde doğrayın.
▪ 2 Kıymayı geniş bir kaba alın. ▪ Üzerine rendelenmiş soğan, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, mercanköşk, sirke, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. ▪ Üzerine azar azar su ilave edip yoğurun. ▪ Buzdolabında yarım saat dinlendirin. ▪ Daha sonra harçtan büyük parçalar koparıp düz bir zemine koyduğunuz biber halkalarının içine tam olarak yerleştirin. ▪ 3 Bir tavaya sıvı yağ koyup kızdırın. ▪ Biberli köftelerin her iki tarafını da kızartıp servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 13. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 14. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 15. Gün