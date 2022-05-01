Ramazan Menüsü 2022 - 29. Gün

Biber Halkasında Köfte

🔳 Menümüze görüntüsü ve pratikliği ile hem gönlünüzde hem de midenizde taht kuracak bir yemekle devam edelim. Biber Halkasında Köfte tarifi.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (6 kişilik)

🔸 1'er adet kırmızı ve sarı biber

🔸 300 gram kıyma, 1 adet soğan

🔸 Bir çorba kaşığı limon suyu

🔸 1 çorba kaşığı rendelenmiş

🔸 limon kabuğu

🔸 2-3 dal maydanoz

🔸 Bir buçuk çorba kaşığı taze

🔸 ya da kuru mercanköşk

🔸 2 çorba kaşığı sirke

🔸 Yarım su bardağı su, tuz, karabiber



Kızartmak için:

🔶 Sıvı yağ

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