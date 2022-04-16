Ramazan İftar Menüsü 2022 - 15. Gün

Nohut Çorbası

🔵 Menümüze çorba ile başlayalım, yemeği de sevilen sağlıklı bir bakliyat olan nohut ile denemediğiniz bir çorba tarifi geliyor... Nohut Çorbası tarifi.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta.

Malzemeler (6 kişilik)

⚛ Bir buçuk su bardağı nohut

⚛ Yeteri kadar su

⚛ 3 su bardağı tavuk suyu veya et suyu

⚛ 1 çorba kaşığı susam

⚛ 1 çorba kaşığı biber salçası

⚛ 1 çay kaşığı tuz ve karabiber