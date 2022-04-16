Ramazan İftar Menüsü 2022 - 15. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 15. Günü ile sizlerleyiz... İslam saygıyı, hürmeti, bağlılığı ve çokça insani duyguyu da içinde barındırır. O yüzdendir ki sünnet bizler için paha biçilemez bir değerdedir. Peygamberin yaptıklarını hayatımıza almaya çalışmak, O'nun gibi davranmayı amaçlamak her müslümanın görevi ve de hayalidir. Ramazan ayında da iftarımızı açarken bu özene tabi kalmaya gayret ediyoruz.
Giriş Tarihi: 16.04.2022
14:25
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
14:30
◼ Orucumuzu O'nun (SAV) gibi tutabilmeyi, açabilmeyi ve idrak edebilmeyi dileyerek Ramazan'a başladık.
◼ Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir: "Sizden biri, oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse, (yine de) orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir."
Buhârî, Savm, 26; M2716 / Müslim, Sıyâm, 171
Peki bugün menümüzde neler var?
Nohut çorbası Kadınbudu köfte Balkabaklı humus Çikolatalı sütlü nuriye
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Nohut Çorbası
🔵 Menümüze çorba ile başlayalım, yemeği de sevilen sağlıklı bir bakliyat olan nohut ile denemediğiniz bir çorba tarifi geliyor...
Nohut Çorbası tarifi.
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Fikriyat'ta.
Malzemeler (6 kişilik)
⚛ Bir buçuk su bardağı nohut
⚛ Yeteri kadar su ⚛ 3 su bardağı tavuk suyu veya et suyu ⚛ 1 çorba kaşığı susam ⚛ 1 çorba kaşığı biber salçası ⚛ 1 çay kaşığı tuz ve karabiber
Nohut Çorbası Yapılışı
☑ Akşamdan ıslatılmış nohudu tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın.
☑ Ocaktan alıp, suyu ile birlikte blenderden geçirin. ☑ Üzerine sıcak tavuk suyu veya et suyu ilave edip, yeniden ocağa oturtun. ☑ Susamı yapışmaz yüzeyli tavada veya küçük bir tencerede kavurun. ☑ Salça ekleyip 1 dakika sürekli karıştırın. ☑ Çorbadan 1 çorba kaşığı alıp, susamlı karışımın üzerine sürekli karıştırarak ilave edin. ☑ Daha sonra bu karışımın tamamını yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak çorbaya ekleyin. ☑ Tuz ve karabiberini ayarlayın. ☑ Çorba kaynamaya başlayınca ocaktan alın. ☑ Kızarmış yufka ile servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Bal Kabaklı Humus
🔵 Humus birçok bakliyattan yapılmakta, hafif ve tok tutan da bir ekstra. Sahurda da rahatça tüketebileceğiniz bir humus tarifi geliyor. Hem tatlısı hem yemeği yapılan balkabağını humus olarak denediniz mi?
Balkabaklı Humus tarifi...
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Fikriyat'ta.
Malzemeler (4 kişilik)
⚛ 500 gram bal kabağı
⚛ 2 su bardağı zeytinyağı ⚛ 1 su bardağı haşlanmış nohut ⚛ 1 adet limonun suyu ⚛ 1 tatlı kaşığı kimyon ⚛ 2 diş sarımsak ⚛ 5 yemek kaşığı tahin ⚛ 1 çay kaşığı zencefil ⚛ Tuz ve karabiber
ÜZERİ İÇİN
⚛ 200 gram bal kabağı
⚛ 2 yemek kaşığı zeytinyağı ⚛ 2 dal taze biberiye ⚛ 2-3 diş sarımsak ⚛ Tuz ⚛ Karabiber
SERVİS İÇİN ⚛ 1 çay bardağı kavrulmuş kabak çekirdeği
Bal Kabaklı Humus Tarifi
☑ Humus için iri küpler halinde kestiğiniz bal kabağını 2 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin.
☑ Ocaktan alıp üzerine kalan malzemeyi ekleyin ve blender'de pürüzsüz olana kadar çekin. ☑ Üzeri için bal kabağını küçük küpler şeklinde kesin. ☑ Bal kabağı ve zeytinyağını bir tavaya alıp soteleyin. ☑ Kızaran bal kabağına kalan malzemeleri ekleyin ve 2-3 dakika soteleyin. ☑ Sürenin sonunda ocaktan alın. ☑ Servis tabağına önce humusu yerleştirin. ☑ Üzerine sotelenmiş bal kabağını koyun. ☑ Kavrulmuş kabak çekirdeği serpip servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün