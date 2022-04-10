Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 9. Günü ile sizlerleyiz... Nefis insanın kendi ile büyük bir mücadele içerisinde olmasıdır. Ramazan ayında nefis ile imtihana gireriz. Sadece yemek ya da su ile zorlanmayız, kötü söz söylememek, yalan konuşmamak, sevmediğimiz birine dahi iyilikte bulunabilmek de nefse dahildir.
Giriş Tarihi: 10.04.2022
11:37
➡ Amr b. Âs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah;
demiştir. "Bizim orucumuz ile Ehl-i Kitab'ın orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir."
Müslim, Sıyâm, 46
➡ Sahur hepimizin bazı bazı ihmal ettiği bir sünnettir fakat hadiste de belirtildiği gibi, Müslümanın orucunu ayıran en büyük etkenlerin başında gelir. Sahurunuzu yapınız, emredilen her şeyde bir hayır vardır.
Peki bugün menümüzde neler var?
Ovmaç Çorbası İçli Köfte Zeytinyağlı Yaprak Sarma Cennet Çamuru
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Ovmaç Çorbası
🔺 Menümüze, midemizi önden tıkamayacak, tadıyla tuzuyla rahatlatacak leziz bir çorba ile başlayalım...
Ovmaç Çorbası.
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Fikriyat'ta.
Malzemeler (8 porsiyon)
🔅 1 su bardağı un,
🔅 1 adet yumurta 🔅 8 su bardağı su, 🔅 1 çorba kaşığı tereyağı 🔅 3 diş sarımsak 🔅 Bir buçuk su bardağı yoğurt, 🔅 tuz
Üzerine:
🔅 1 çorba kaşığı tereyağı 🔅 Pul biber, 🔅 nane
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Ovmaç Çorbası Yapılışı
✳ Yoğurma kabına un, yumurta, 1 çay kaşığı tuz ve birkaç çorba kaşığı sıcak su ekleyin.
✳ Tüm malzemeyi avuç içinde ovarak pirinç büyüklüğünde küçük hamur parçaları yapın. ✳ Bir tencerede su, tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve sarımsağı kaynatın. ✳ Hamur parçalarını yavaşça suya eklerken, bir taraftan da topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın. ✳ Hamurlar yumuşayana kadar pişirin. ✳ Bir kasede yoğurdu çırpın ve yavaşça çorbaya ekleyip, karıştırın. ✳ Kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin. ✳ Daha sonra ocağın altını kapatın. Bir tavada tereyağını eritip, pul biber ve nane ekleyin. ✳ Karışımı çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
İçli Köfte
🔺 Hem sıcak hem soğuk servis edebileceğiniz, sahurda da yiyebileceğiniz doyurucu bir köfte ile menümüze devam edelim...
İçli Köfte.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (15 adet)
🔅 1 su bardağı yağsız kıyma
🔅 2 su bardağı ince bulgur 🔆 1 adet yumurta 🔆 2 çay kaşığı tuz 🔆 1 çorba kaşığı salça İçine: 🔆 1 su bardağı kıyma 🔆 1 adet orta boy soğan 🔆 2 çay kaşığı tuz 🔆 1 çay kaşığı karabiber 🔆 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz 🔆 1/3 demet maydanoz
Eski Ramazanların en nadide camileri
İçli Köfte Yapılışı
✳ Öncelikle içli köftenin dış malzemesini iyice yoğurun.
✳ Arada elinizi ıslatarak çiğ köfte gibi yoğurun. İçi için, kıymayı kendi yağıyla kavurun. ✳ İnce doğranmış soğan ekleyip kavurmaya devam edin. ✳ En son tuz, karabiber, ceviz ve maydanoz ekleyip pişirin. ✳ Köfteden yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, parmağınızla ortasını açın ve kenarlarını inceltin. ✳ İçine 1 çorba kaşığı harçtan koyup, kapatın. ✳ Arada elinizi suyla ıslatmayı ihmal etmeyin. ✳ Daha sonra köfteleri kızgın sıvı yağda kızartın ya da tuz konulmuş suda haşlayın.
Afiyet olsun