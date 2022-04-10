Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün

Ovmaç Çorbası Yapılışı

✳ Yoğurma kabına un, yumurta, 1 çay kaşığı tuz ve birkaç çorba kaşığı sıcak su ekleyin.

✳ Tüm malzemeyi avuç içinde ovarak pirinç büyüklüğünde küçük hamur parçaları yapın.

✳ Bir tencerede su, tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve sarımsağı kaynatın.

✳ Hamur parçalarını yavaşça suya eklerken, bir taraftan da topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın.

✳ Hamurlar yumuşayana kadar pişirin.

✳ Bir kasede yoğurdu çırpın ve yavaşça çorbaya ekleyip, karıştırın.

✳ Kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin.

✳ Daha sonra ocağın altını kapatın. Bir tavada tereyağını eritip, pul biber ve nane ekleyin.

✳ Karışımı çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun

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