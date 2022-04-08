Eski Ramazanların en nadide camileri
Eski Ramazanlarda camiler neredeyse her vakit müminlerle dolup taşardı. Özellikle İstanbul'da, teravih namazları selatin camilerinde kılınırdı. Gün boyu şehir merkezleri kadın ve erkek müminlerin odak noktası olurdu. Peki, eski Ramazanların öne çıkan camileri hangileriydi?
Giriş Tarihi: 08.04.2022
11:29
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
14:13
🔸 Eski Ramazan'ların İstanbul'unda
Bayezid Camii . Bunun birçok nedeni vardır. en öne çıkan camidir
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Evliya Çelebi, Bayezid Camii'nden şu şekilde bahseder:
"Gayet ruhaniyetli camidir. Çarşı, pazar içinde olduğundan, gece gündüz cemaati çok olur. Defalarca bir cemaat ikindi namazını kılıp selam verdikten sonra, diğer bir cemaatin de namaza başlayıp ilk cemaati beklettiği görülmüştür.''
➡ Bayezid Camii,
Sultan II. Bayezid tarafından inşa ettirilen bir camidir. İçerisinde cami, türbe, aşhane-imaret, sıbyan mektebi, tabhâneler, medrese, hamam ve kervansaray barındıran nadide bir Osmanlı eseridir.
Beyazıt Camii hakkında tarihi bilgiler
🔸 Eskiden en dikkat çeken ikinci cami ise
Ayasofya Camii'dir.
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Evliya Çelebi, Ayasofya Camii'ni "1045 senesi Ramazan'ının Kadir Gecesinde idik. Büyük Ayasofya'da her sene üç gece ibadetle geçirilir ve binlerce cemaat toplanırdı" sözleriyle anlatır.
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Ayasofya Camii, İstanbul'un fethinin sembolü niteliğinde bir camidir. Fetihten sonraki ilk cuma burada kılındı. Mimari olarak da eşsiz bir inceliğe sahip olan Ayasofya'ya Mimar Sinan'ın katkısı büyüktür.
Ayasofya külliyesinde neler bulunuyordu?
🔸 Eski Ramazan'larda Kadir Gecesinde
Ayasofya Camii'ne gitmek haline gelen kaidelerdendi. İstanbul'un gelenek Ayasofya ve Eyüp'teki Hz. Halid gibi bazı camileri sabaha kadar cemaatle dolup taşardı.
🔸 Ayrıca Ayasofya Camii'nde
bazı şeyhler ve dervişler tarafından tarikat ayinleri icra edilirdi.
Eyüpsultan'da bulunan tarihi yerler
🔸 Özellikle
19. yüzyılda ve Sultan Abdülaziz Han döneminde İstanbul'da olarak pek kalabalık olurdu. en çok Beyazıt, ikinci Fatih, üçüncü Ayasofya
🔸 Yüzyıl sonlarında bu üç büyük camiye
Nuruosmaniye Camii de eklendi, diğer camiler gibi bir azim cemaatle dolup taşmaya başladı.
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Nuruosmaniye Camii, l. Mahmut'un yapımına başlayıp lll. Osman'ın bitirmeye muvaffak olduğu bir Lale Devri Osmanlı eseridir. Esasında bir külliye olan yapı şehrin kalbinde bulunur ve içerisinde cami, hünkâr kasrı, medrese, kütüphane, türbe, sebil, çeşme, aşhane-imaret ve dükkânlar vardır.
Osmanlı'nın ilk Barok mimari eseri 'Nuruosmaniye'
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Beyazıt, Fatih, Ayasofya ve Nuruosmaniye Camileri erkek cemaatle hıncahınç dolu olduğu gibi Sultanahmet, Şehzade ve Laleli Camii'leri de kadınlarla dolardı.
🔸 Gün boyu
Beyazıt Meydanı, Şehzadebaşı ve Direklerarası Caddeleri kadın erkek yayalar ve arabalılardan geçilmeyecek şekilde . kalabalık olurdu
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Beyazıt Meydanı, İstanbul'un en eski yerleşim yeri olan tarihi yarımadada çok merkezi bir konumda bulunur. Aynı zamanda Bizans döneminde de bir yerleşme ve merkez bölgesidir.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi tarihçesi