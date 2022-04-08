Eski Ramazanların en nadide camileri

🔸 Eski Ramazan'ların İstanbul'unda Bayezid Camii en öne çıkan camidir . Bunun birçok nedeni vardır.

🔸 Evliya Çelebi, Bayezid Camii'nden şu şekilde bahseder:

"Gayet ruhaniyetli camidir. Çarşı, pazar içinde olduğundan, gece gündüz cemaati çok olur. Defalarca bir cemaat ikindi namazını kılıp selam verdikten sonra, diğer bir cemaatin de namaza başlayıp ilk cemaati beklettiği görülmüştür.''

➡ Bayezid Camii, Sultan II. Bayezid tarafından inşa ettirilen bir camidir. İçerisinde cami, türbe, aşhane-imaret, sıbyan mektebi, tabhâneler, medrese, hamam ve kervansaray barındıran nadide bir Osmanlı eseridir.

Beyazıt Camii hakkında tarihi bilgiler