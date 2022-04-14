Ramazan İftar Menüsü 2022 - 13. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 13. Günü ile sizlerleyiz... Kendi dünyamızda yaşayıp, tüm hayatları da öyle zannediyoruz. Bir insanın hayat mücadelesi ne kadar zor olabilir, diye soruyoruz kendi kendimize... Hayata cam bir fanustan bakıp, mücadele dolu hayatları görmemezlikten geliyoruz. Ramazan ayı bu görmek istemezliği, aradaki cam fanusu ve tüm farkları yıkmak istiyor adeta...
Giriş Tarihi: 14.04.2022
16:27
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İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında, çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
Tirmizî, Zühd, 619
◼ Bir çok şeyden korkarız, dünyevi çok takıntımız çok derdimiz var. Peki ''kalbimizin katılaşması'' en kokrulacak hal değil midir? Ramazan ayı kalpleri yumuşatan, güzel olan kalpleri de daha da güzelleştiren bir ay.
Peki bugün menümüzde neler var?
Yoğurtlu mercimek çorbası Zeytinyağlı enginar dolması Lor peynirli salata Tel kadayıf
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Yoğurtlu Mercimek Çorbası
🔵 Menümüze çorba ile başlayalım, malzemeleriyle ayrı ayrı da çorba yapılan, sahurda da sizlere eşlik edecek olan hafif ve leziz bir çorba...
Yoğurtlu Mercimek Çorbası tarifi.
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Fikriyat'ta.
Malzemeler (8 kişilik)
⚛ 250 gram süzme yoğurt
⚛ 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek ⚛ 2 çorba kaşığı zeytinyağı ⚛ 1 çorba kaşığı tereyağı ⚛ 2 çorba kaşığı un ⚛ 1 adet yumurta sarısı ⚛ 1 su bardağı ev eriştesi ⚛ 5.5 su bardağı sıcak su ⚛ 1 çay kaşığı karabiber ⚛ Tuz ÜZERI İÇİN: ⚛ 1 çorba kaşığı tereyağı ⚛ 2 çorba kaşığı zeytinyağı ⚛ 1 çorba kaşığı nane ⚛ 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Yoğurtlu Mercimek Çorbası Yapılışı
☑ Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın.
☑ Tereyağı eriyince un ilave edip, orta ateşte kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun. ☑ Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta sarısı ve 2-3 çorba kaşığı suyu çırpma teli ile çırpın. ☑ Karıştırarak tencereye ilave edin ve 2-3 dakika sürekli karıştırarak pişirin. ☑ Sıcak su ekleyip kaynayana dek pişirin. ☑ Kaynamaya başlayınca erişteyi ilave edip hafif yumuşayana dek pişirmeye devam edin. ☑ Mercimeği katıp, 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. ☑ Üzeri için tereyağı ve zeytinyağını tavaya alıp tereyağını eritin. ☑ Nane ve toz kırmızıbiber ilave edip bir iki çevirin. ☑ Ocaktan alıp çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Zeytinyağlı Enginar Dolması
🔵 Ramazan'da gündüzleri aç kalsak dahi akşamları bazen fazla kaçırabiliyoruz o yüzden hazırladığımız menüleri hem midemize hem de oruca yaraşır şekilde oluşturabilirsek, daha güzel bir Ramazan ayı olacak. Bağırsaklara iyi gelen sağlıklı zeytinyağlılardan devam edelim...
Zeytinyağlı Enginar Dolması tarifi.
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Fikriyat'ta.
Malzemeler (6 kişilik)
⚛ 6 adet enginar, yeteri kadar su
⚛ 3 çorba kaşığı zeytinyağı ⚛ 4 adet kesme şeker, 1 adet limonun suyu ⚛ 6 adet asma yaprağı, tuz
İç malzeme için:
⚛ Bir buçuk su bardağı pirinç ⚛ Yeteri kadar su ⚛ 2 adet soğan yarım su bardağı zeytinyağı ⚛ 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık ⚛ 2 çorba kaşığı kuşüzümü ⚛ 6-7 dal kıyılmış dereotu ⚛ 1 tatlı kaşığı tozşeker ⚛ bir tutam nane ⚛ Tuz ⚛ karabiber ⚛ yenibahar
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Zeytinyağlı Enginar Dolması Yapılışı
☑ Enginarları düz bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su, zeytinyağı, kesme şeker, limon suyu ve tuz ekleyip kapağı kapalı olarak yumuşayana dek pişirin.
☑ Asma yapraklarını kaynayan suya atıp bir-iki dakika bekletin. ☑ Daha sonra soğuk sudan geçirin. ☑ İç malzeme için pirinci, bir tutam tuz eklediğiniz ılık suda 10 dakika bekletip süzün ve sudan geçirin. ☑ Zeytinyağını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı ve dolmalık fıstığı üzerine ekleyin. ☑ Renkleri dönene dek kavurun. Pirinç, kuşüzümü, dereotu, tozşeker, nane, tuz, karabiber ve yenibahar ekleyin. ☑ Bir-iki dakika karıştırıp pirincin üzerini geçecek kadar sıcak su katın. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. ☑ Enginarları servis tabağına alın. İçlerine pirinçli harcı paylaştırın. ☑ Her birinin üzerine birer adet asma yaprağı koyup servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün