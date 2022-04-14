Ramazan İftar Menüsü 2022 - 13. Gün

◼ İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında, çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.

Tirmizî, Zühd, 619

◼ Bir çok şeyden korkarız, dünyevi çok takıntımız çok derdimiz var. Peki ''kalbimizin katılaşması'' en kokrulacak hal değil midir? Ramazan ayı kalpleri yumuşatan, güzel olan kalpleri de daha da güzelleştiren bir ay.

Peki bugün menümüzde neler var?

Yoğurtlu mercimek çorbası

Zeytinyağlı enginar dolması

Lor peynirli salata

Tel kadayıf

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün