Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 10. Günü ile sizlerleyiz... İslam'da niyet çok değerlidir, haliyle bir Müslüman için de niyetin yeri kıymetlidir. Yapacağımız tüm ibadet ve iyiliklere niyet ile başlamalı, niyetimizi bir Müslümana yakışır şekilde tutmalıyız. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ramazan ayına da niyet ile başlamalı oruçlarımızı niyet ederek Allah rızası için tutmalıyız.
Giriş Tarihi: 11.04.2022
17:21
➡ "Ömrünün bir anını sırf Allah rızâsını gözeterek geçirebilen kişi kurtuluşa erer" denmiştir.
İhyâʾ, IV, 379-380
➡ Niyetler daima Allah (CC) rızası için olduğunda güzeldir. Allah (CC) rızası için edilen niyetlerin dönüşü elbette müminin hayrı ve iyiliği içindir. Ramazan'da tutulan oruçların niyeti de her ibadetimiz gibi yine O'nadır.
Peki bugün menümüzde neler var?
Alaca çorba Sebzeli kuzu şiş Deniz börülesi Ayva tatlısı
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Alaca Çorbası
🔺 Menümüze olmazsa olmazımız çorba ile başlayalım, Ramazan'da midenize de iyi gelecek olan
Alaca Çorba başlıyoruz.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (6 kişilik)
🔅 1 çay bardağı aşurelik buğday
🔅 Yarım çay bardağı nohut 🔅 Su 🔅Yarım çay bardağı yeşil mercimek 🔅 2 adet büyük boy soğan 🔅 1 adet kurutulmuş kırmızı biber 🔅Tuz
ÜZERİ İÇİN
🔅 Kuru tarhun, pul biber ve nane
🔅 4 yemek kaşığı tereyağı
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Alaca Çorbası Yapılışı
✳ Aşurelik buğday ve nohudu akşamdan ıslatın.
✳ Yarım saat sonra bir taşım kaynatıp tencerenin kapağını kapatın ve dinlendirin. ✳ Ertesi gün üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın. ✳ Mercimek ve yarım ay şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. ✳ İrice doğranmış kurutulmuş kırmızı biber ilave edip yaklaşık 40 dakika pişirin (pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin). ✳ Tuzunu ayarlayıp suyu azaldıkça sıcak su ekleyip pişirin. ✳ Ocağı kapatın. Üzeri için tarhun, pul biber ve naneyi ısıtılmış tereyağına ekleyip karıştırın. ✳ Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Sebzeli Kuzu Şiş
🔺 Alaca çorbamızı içtikten sonra hem görüntüsüyle hem de tadıyla sofralarımızı donatacak yemeğimize geçelim...
Sebzeli kuzu şiş.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (4-6 kişilik)
🔅 750 gram iri parça doğranmış kuzu eti
🔅 2 adet küçük boy kabak 🔅 1 adet büyük boy sarı dolmalık biber 🔅 1 adet büyük boy kırmızıbiber 🔅 Tuz, karabiber
MARİNE SOSU İÇİN
🔅 1 adet soğan
🔅 Yarım su bardağı zeytinyağı 🔅 3 dal kıyılmış kekik 🔅 1 çay kaşığı kimyon 🔅 Yarım çay kaşığı karabiber 🔅 1 çay kaşığı tuz
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Sebzeli Kuzu Şiş Yapılışı
✳ Marine sosu için soğanı rendeleyip geniş bir kaba alın.
✳ Üzerine kalan malzemeyi ilave edip karıştırın. ✳ Eti ekleyip karıştırın ve buzdolabında 2-3 saat bekletin. ✳ Kabak ve biberleri temizleyip etlerin boyunda kesin. ✳ Tuz ve karabiberle tatlandırın. ✳ Eti aralarına sebze yerleştirerek şişe dizin. ✳ Isıtılmış döküm tavada şişleri çevirerek pişirin ve servis yapın.
Afiyet olsun
Eski İstanbul'un mahalle neşesi "Bekçi baba"