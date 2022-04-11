Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün

Ramazan İftar Menüsünün 10. Günü ile sizlerleyiz... İslam'da niyet çok değerlidir, haliyle bir Müslüman için de niyetin yeri kıymetlidir. Yapacağımız tüm ibadet ve iyiliklere niyet ile başlamalı, niyetimizi bir Müslümana yakışır şekilde tutmalıyız. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ramazan ayına da niyet ile başlamalı oruçlarımızı niyet ederek Allah rızası için tutmalıyız.