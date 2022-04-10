Eski İstanbul'un mahalle neşesi "Bekçi baba"

Eski İstanbul Ramazanları

🔸 Eski İstanbul'da halk, Ramazan'ı pek büyük bir heyecanla bekler, daha Ramazan gelmeden hazırlıklara başlardı. O dönemde şehirde Ramazan kültürü, bütün sıcaklığı ile kendisini gösterirdi.

🔸 İstanbul'da Ramazan'ın gelişi o kadar net anlaşılırdı ki evlerden konaklara, kenar sokaklardan, cadde ve meydanlara kadar hemen her köşede kendine mahsus bir hal tezahür ederdi.

🔸 Mahalledeki boş arsalar çeşitli eğlence çadırları ile şenlenir, işi bozuk giden dükkânlardan birkaçı hemen boşaltılıp, satış yapmak üzere stantlar kurulurdu.

Osmanlı'dan gelen bir Ramazan geleneği: İftar topu